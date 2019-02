Přestanov - Rozjetý Přestanov narazil do neprostupné zdi. Už v 6. minutě ho zmrazil Petr Polák, který vstřelil první branku Svádova, další trefy se diváci nedočkali.

Trenér Přestanova Roman Kratochvíl. | Foto: DENÍK/Rudolf Hoffmann

Domácí tak po třech výhrách v řadě prohráli, naopak Svádov se po čtyřech porážkách v řadě vzpamatoval. „Vzhledem k podmínkám, tedy čtyřem porážkám v řadě a malému hřišti v Přestanově, jsme přijeli s jasnou taktikou, kterou byla pevná obrana a jednoduchý fotbal. To jsme splnili na sto procent,“ pochvaloval si Michal Doboš, trenér Svádova.

„Vyhrál šťastnější tým, na rovinu řeknu, že to byl boj, jenž příliš fotbalové krásy nenabídl,“ dodal.

BYL TO SPÍŠE ANTIFOTBAL

Zápas hodnotil také trenér Přestanova Roman Kratochvíl, pro nějž šlo o pikantní duel, jelikož jde o svádovského rodáka.

„Nemám k tomu moc co říct. Soupeř hrál prakticky bez zálohy, útočil ve třech lidech, bránil v sedmi. Vzadu hráli šikovní Blaško a Janouš, kteří sbírali všechny naše přihrávky. Chtěli jsme po zemi soupeře vykombinovat, ale takový beton se překonával velice těžko.“

Rozmrzelý kouč ale soupeře také pochválil. „Byl to spíše antifotbal, bohužel se jim podařilo vnutit nám jejich hru, což je dovedlo k výhře. Byli jsme herně lepší, ale brankář Souček ze Střekova velmi dobře organizoval obranu. Pro mě osobně je to zápas, na který chci co nejdříve zapomenout,“ dodal Kratochvíl trpce.