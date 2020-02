Ústí nebylo horším týmem, jenže v první půli zahodilo několik příležitostí, zatímco domácí byli produktivní. Skóre otevřel Rezek, chvíli po něm proměnil penaltu Vaculík a do šaten se šlo za stavu 2:0. Do druhého poločasu zápasu, který provázelo sněžení, proto se muselo hrát na umělé trávě, vstoupila lépe Arma. Matějka snížil, jenže celek z Vysočiny našel v 71. minutě odpověď.

ŠEST GÓLŮ ZA DESET MINUT

V 74. minutě ale opět snížil Strada, jenže minutu na to vrátil dvoubrankový náskok Jihlavě Zoubele. Za další minutu se však prosadil Dramé, na něj navázal domácí Lacko, šílenou desetiminutovku uzavřel v 81. minutě opět Dramé. Další gól už nepadl a Jihlava tak vyhrála 5:4.

"Samozřejmě, že žádný trenér nevidí rád, když jeho tým dostane v generálce pět branek. Že bychom se ale nějak speciálně teď zaměřovali na obranu se říct nedá. Určitě se na chyby podíváme na videu, ale jinak nás čeká normální příprava na první mistrovské utkání," řekl po zápase kouč Army Aleš Křeček. "Víme, kde nás zhruba tlačí bota a na čem musíme zapracovat."

Ústecký lodivod zhodnotil také samotné utkání. "Myslím, že od šestnáctky k šestnáctce jsme byli lepším týmem a předváděli jsme velice dobrý výkon. Hráli jsme dobře kombinačně, byli jsme rychlejší, měli herní převahu. Soupeř byl ale nesmírně efektivní, k čemuž jsme jim pomohli svými chybami. Naopak my jsme zahodili čtyři, pět, možná i šest dobrých příležitostí, proto jsme první půli prohráli."

Po změně stran Arma vyhrála i na góly (4:3), jenže ani to nestačilo. "Oba týmy hrály spíše ofenzivně než aby se soustředily na obranu. Pro diváka je to asi hezké, my trenéři už z toho pochopitelně takovou radost nemáme. Jinak ale co se týče naší hry jsem vcelku spokojen."

Do jarní části vstoupí Arma příští víkend v Prostějově, na který se trenér Křeček chystá podívat. "Ještě jednají, kde budou sobotní přípravu s Blanskem hrát, řeší se dvě místa, tak doufám, že trefím to správné a soupeře si zítra prohlédnu," sdělil s úsměvem ústecký kouč.

Fotbal, zimní příprava 2020:

FC Vysočina Jihlava - FK Ústí nad Labem 5:4 (2:0)

Branky: 10. Rezek, 13. Vaculík (pen.), 71. Koubek, 75. Zoubele, 79. Lacko – 55. Matějka, 74. Strada, 76. Drame, 81. Drame

FK Ústí nad Labem: Plachý (46. Tvrdoň) - Strada, Brak (60. Hudec), Pimpara (46. Richter), Písačka, Prošek - Peterka, Valenta - Bílek (46. Miskovič) - Matějka (68. Chodora), Bassey (46. Dramé)