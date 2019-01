Ústí nad Labem – Fotbalová přípravka na Bukově láká všechny kloučky z okolí. Kdo by nechtěl hrát za ústeckou Armu. Trenéři Milan Saidl a Roman Lácha mají z čeho vybírat. Desetiletí kluci završili letošní sezonu výjezdem na prestižní turnaj do Hannoveru a ostudu zde rozhodně neudělali.

Přípravka FK Ústí U11 letos ovládla krajský přebor a zajistila si postup do žákovské ligy. | Foto: archiv FK Ústí

„Letošní sezona nebyla vůbec špatná, kluci se moc dobře sehráli a do republikové žákovské soutěže budou nastupovat jako ostřílení harcovníci s titulem krajského vítěze přípravek. Pár talentů v týmu máme, ale všechno ukáže až čas," říká opatrně trenér Ústí Roman Lácha.

Po ukázce několika fotografií mužstva pokračuje dál. „V mini republice jsme dlouho bojovali o postup mezi závěrečnou čtyřku, ale nakonec nám chyběly tři body a skončili jsme na sedmém místě. Chuť jsme si však spravili v krajské soutěži. Postoupili jsme ze skupiny do finálového turnaje, který se hrál v Jirkově. S Mostem jsme hráli 3:3, Ervěnice jsme rozstříleli 5:0 a Teplice po vyrovnaném boji prohrály 1:2. Kluci tak slavili krajský titul," vypráví trenér o velkém úspěchu s úsměvem na rtech.

Závěr letošní sezony však patřil turnajům a cestovalo se i za hranice České republiky. Ten neprestižnější se odehrával v Německu a sešla se tam skutečně evropská fotbalová smetánka. Na krásných travnatých hřištích v Hannoveru s luxusním zázemím se utkalo celkem 48 přípravek ze šestnácti zemí.

Desetiletí Ústečané se nezalekli slavných jmen a srdnatě bojovali o každý míč. Berlín porazili 1:0, s Poláky a Rakušany remizovali a v posledním utkání základní skupiny se Švédy jim k postupu stačil bod. Celé utkání vedli 1:0, těsně před koncem však obdrželi dva slepené góly a byl konec nadějím.

Turnaj nakonec vyhrál španělský FC Valencia před italským AC Milán. Pro mladé fotbalisty to byla zkušenost k nezaplacení, pro ústecký fotbal naděje do příštích let.

Zapamatujte si jména Žáček, Vachta, Lácha, Bříza, Zaspal, Petržilka, Baftijar, Středa, Škoda, Čítek, Poláček, Vála, Žemlička, Meluzín, Barth, Krajčovič, Mikšovský a Mulato. Novou sezonu mladíci začínají soustředěním už 24. července a potom je čeká první ročník republikové žákovské ligy. Uvidíme, kde budou hrát za deset let…

Zpracoval Miroslav Vlach