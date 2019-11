I vy můžete svými hlasy rozhodnout, kdo se jí stane v roce 2019. Anketu pořádá Deník ve spolupráci s programem Gambrinus Kopeme za fotbal, který podporuje více než 900 amatérských fotbalových klubů v České republice.

Jak se mezi nadšenci podporujícími amatérský fotbal pozná skutečná osobnost? Hlavně podle nasazení, se kterým se přes všechny překážky věnují fotbalovému klubu, ale i podle obětavosti, péče o talenty a o zázemí svého týmu. Cílem soutěže Osobnost amatérského fotbalu je nejen ocenit úsilí těchto výjimečných lidí, ale i ukázat příběhy, bez kterých by amatérský fotbal v českých obcích mnohdy nemohl existovat.

Z téměř 300 nominovaných vybrala porota pět favoritů, se kterými vás na následujících řádcích seznámíme. Do pondělka 25. listopadu do pravého poledne můžete hlasovat v tomto článku níže a podpořit svého favorita. Osobnost s nejvyšším počtem hlasů postoupí do celostátního kola, které začne 27. listopadu.

Nominované osobnosti z Ústeckého kraje

Libor Sklenář, SK Stap Tratec Vilémov

(Děčínsko)

Libor Sklenář (64 let) je duší fotbalového Vilémova. Současný manažer týmu, který patří ke špičce krajského přeboru, funguje u fotbalu 55 let. Začal u žáčků, trénoval. Až se dostal na dosavadní pozici. Pod jeho taktovkou se podařilo klubu z malé vesničky, která leží opravdu kousíček od německých hranic, vybudovat dvě travnaté plochy s automatickým zavlažováním. Také se postupně zveleboval celý areál – kabiny, garáže pro techniku, občerstvovací stánky a udírnou. Libor Sklenář stál také u zrodu vilémovského Fandaklubu, který úzce spolupracuje s tamním obecním úřadem. Společně tak pořádají řadu společenských akcí na samotném stadionu. Je to například Májová veselice, sraz důchodců, nebo slavnosti burčáku. Každoročně rovněž spoluorganizuje setkání bývalých hráčů a fotbalových funkcionářů starších 60 let, jehož se účastní vždy kolem 150 členů ze 400 zaregistrovaných. Vše umožňuje schopnost Libora Sklenáře sehnat sponzory, které má klub také v Tchajwanu, Číně, Anglii nebo Německu. Vilémov si dokonce zahrál několik sezón i divizní soutěž (čtvrtá nejvyšší soutěž v republice), několikrát vyhrál tehdejší Severočeský pohár. Velmi pěkný a malebný stadion nese název právě po svém veliteli – Fotbal aréna Libora Sklenáře.

David Vávra, Městský SK Trmice

(Ústecko)

Pětačtyřicetiletý matador, který stále ještě válí za MSK Trmice, vychoval v tomto klubu spoustu mladých fotbalistů i z řady romských dětí. Tím je uchránil od drog a dalších závadných věcí. Ač je Vávra svým věkem už téměř veteránem, stále patří mezi opory trmického áčka, které letos působí ve II. třídě okresního přeboru Ústecka. Během podzimu stihl nasázet šest branek, viděl ale i čtyři žluté karty.

Jaroslav Bílek, TJ Sokol Prackovice

(Litoměřicko)

Fotbal je můj život. Toto motto, které je zároveň jeho oblíbeným, předseda prackovické kopané Jaroslav Bílek splňuje dokonale. Pod jeho velením amatérský klub z Litoměřicka, jenž byl před osmi lety na pokraji krachu, ožil. Začal víceméně od nuly a dnes disponuje díky Bílkovi a jeho nejbližším kamarádům obnovenou mládeží, která čítá čtyřicet dětí. Předsedu oddílu navíc zdobí velká pokora, se stejnou vervou trénuje děti i zametá šatny po víkendových zápasech. Sám ještě hraje za A-tým. Bílka zdobí ochota, poctivá práce a láska k fotbalu.

Marek Brož, TJ Dynamo Podlusky

(Litoměřicko)

Trenér, jenž působí v Podluskách, tráví s mládeží na hřišti nespočet hodin týdně. "Všechno pro ně dělá srdcem. Neznám lepšího člověka, který pracuje s tolika dětmi. Moje kluky naučil, jak pracovat naplno, a hlavně že fotbal se hraje fér," svěřila se Kristýna Novotná, jež tohoto trenéra nominovala. "Klukům dává skvělý příklad, pro fotbal dýchá," dodala s tím, že nominace do této ankety je poděkováním spokojených rodičů.

František Hybš, ČFK Brňany

(Litoměřicko)

Duše fotbalového klubu ČFK Brňany, člověk, jenž se ve veškerém volném čase stará o chod celého klubu. Kromě svého zaměstnání u justiční stráže funguje i jako starosta Brňan, kde zařizuje plesy, sportovní akce, dětský den a řadu dalších akcí. Klub ČFK Brňany by se podle mnohých bez něj neobešel, někteří dokonce stupňují svůj názor tak daleko, že už by dnes vůbec nefungoval. "Je to pravý srdcař, který má rád fotbal a lidi v naší obci. Snaží se jim zpříjemnit jejich vlastní život v místě, kde ho většina celý prožije," chválí Josef Zázvorka, který zaslal nominaci. Hybš je podepsán například pod stavbou víceúčelového hřiště v areálu, instalací podzemního zavlažování, rekonstrukcí klubové společenské místnosti či veškerého financování klubu.