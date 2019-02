Fotbalistky FK Ústí n. L. za sebou mají soustředění i domácí turnaj, na kterém vyzvaly mimo jiné pražskou Spartu, s níž přicestovala i ústecká odchovankyně Eliška Kremrová. „Jejich tréninkový proces je úplně někde jinde, se Spartou ale spolupracujeme,“ vylíčil jeden z koučů Milan Seidl.

Nedávno jste se na domácím turnaji utkali i se Spartou, co vám ukázala konfrontace s takovým týmem?

Sparta přijela s rezervou, kterou tvoří převážně ambiciózní juniorky, které mají snahu se v budoucnu dostat do A týmu. Oproti všem ostatním týmům se Pražanky prezentovaly kvalitním týmovým výkonem. Tréninkový proces takových hráček je dlouhodobě nastaven na jiné úrovni, než si mohou dovolit ostatní týmy kromě špičky první ligy žen. Jsme rádi, že jsme v pražském dresu viděli Elišku Kremrovou, která ještě v loňském roce hrála u nás a dokázala se dostat do sestavy takového týmu, jako je Sparta. Je to příjemné, když se zadaří nám podílet se na výchově takové hráčky. Se Spartou máme nastavenou spolupráci, zkušenost zde získají časem i další talentované hráčky.

Během turnaje jste odehráli řadu zápasů, jste spokojen s herním projevem?

Hala je hodně specifická, důležitý pro nás bude herní projev na velkém hřišti. V turnaji jsme postavili dva týmy, u obou jsme doufali v postup do elitní šestky, bohužel se zadařilo jen jednomu výběru. Halové turnaje jsou pro holky zpestření zimy, jsme rádi, že si díky dvěma týmům mohlo zahrát více hráček.

Sezona začíná za měsíc, v jaké fázi přípravy nyní jste?

Právě jsme se vrátili ze soustředění ve Starých Splavech, kam pravidelně jezdíme každý rok. Bylo zaměřené především na získávání fyzické kondice a tmelení party. Rádi bychom už poslední měsíc přípravy věnovali více herním záležitostem. Čeká nás ještě jeden halový turnaj, poté už budeme směřovat vše k začátku jara.

Jak vypadá aktuální kádr? Máte nějaké nové posily nebo návraty hráček? Trénují s vámi i děvčata z juniorky?

Kádr prošel velkou obměnou. Během roku skončila velká část generace, která tým dlouho táhla. Většinou se jednalo o odchod kvůli mateřské, či pracovním nebo zdravotním důvodům. Bohužel tohle je v „amatérském“ ženském fotbale velký boj pro trenéry. Přišla šance pro bývalé juniorky, na kterých je teď větší váha, v létě se nám podařilo doplnit o další hráčky. Samozřejmě hráček není nikdy dost a snažíme se nalákat do Ústí i další. Do tréninku s áčkem zapojujeme postupně ty zkušenější juniorky, s některými se počítá i do jarních bojů ČFL. Juniorka nám začala dobře pracovat, hrát začala spousta mladých hráček. Chce to trpělivost, ale doufejme, že za pár let z toho bude těžit i A tým.

V ČFL jste až sedmí, máte jen osm bodů z devíti zápasů. Čekali jste víc?

Po letním posílení jsme doufali v lepší podzim. Příprava vypadala slušně, po začátku soutěže ale přišlo vystřízlivění. Potkala nás zranění, do utkáních jsme nechodili kompletní a bohužel to bylo na naší hře znát. Chtěli jsme hrát výše, místo toho nás čeká jarní boj o setrvání v soutěži. Tabulka je hodně vyrovnaná, půlka týmů může hrát do posledního kola o záchranu.

Jaké jsou tedy ambice pro jarní část?

Postavení v tabulce hovoří za vše. Budeme chtít získat hned ze začátku potřebné body. Důležitá utkání se sousedy v tabulce nás čekají ke konci jara. Doufejme, že v té době už budeme zachránění a budeme moci jít do zápasů s klidnou hlavou.