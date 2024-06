"Celkově byla sezóna úspěšná. Druhé místo, pokud nebudu brát odstoupivší Brnou, je skvělé," pochvaloval si neštěmický kouč. "Dojem mi ale kazí pár zápasů, které jsme nebyli schopní sehrát lépe a hloupě jsme je prohráli. Má tím na mysli hlavně Modlany a Vilémov, vrcholem pak byly Ledvice. Pokud bychom to zvládli, byla by zajímavější i bitva o 1. místo," našel přeci jen pár negativ.

Mezi ta současná negativa, nebo spíš nejistotu, patří situace ohledně postupu do divize. Původní informace hovořily o tom, že postup by mohl potkat první dva celky z krajského přeboru.

Desáté místo z mistrovství Evropy? Ščerba si pochvaluje vyrovnanost výkonů

Velkou roli ovšem měly hrát především Velvary, kde reálně hrozilo, že tento tým nepřihlásí ČFL. To by hrálo Neštěmicím do karet. "I já mám poslední informace takové, že se čeká hlavně na ně. V jednu chvíli se hovořilo o tom, že to nepřihlásí, pak se zase psalo, že ano. Upřímně sám teď nevím, jak to je. Prý mělo být rozhodnuto do 20. června, ale víc netuším. Náš pan prezident to řeší s panem Novotným z Litoměřic," uvedl s odkazem na předsedu Sportovně technické komise Ústeckého krajského fotbalového svazu Jana Novotného.

Deník proto oslovil jak jeho, tak sekretáře Řídící komise pro Čechy Davida Anděla. "Jediné, co je v tuto chvíli jasné, je fakt, že 27. června proběhne v Praze losovací aktiv. Jakmile budou rozlosovány ČFL i divize, je vymalováno. Kluby musí zaslat své přihlášky nejpozději tři dny předem, ale podle mě Neštěmice v tuto chvíli divizním celkem nejsou," uvedl Novotný.

Účastníci divizí pro sezónu 2024/2025 k 18.6.2024Zdroj: FAČR

V podobném duchu se vyjádřil i Anděl, který zaslal redakci i aktuální seznam divizních účastníků. "Do losovacího aktivu se ale může stát cokoliv," upozornil s tím, že ani tato verze ještě nemusí být konečná. "Moudřejší budeme v pondělí," dodal s ohledem na datum 24. června, které by tedy mělo být deadlinem pro podání přihlášek. Nejzazší termín, v němž bude jasno, pak bude 27. červen, kdy proběhne los.

A jak by se eventuelně měnil kádr v Neštěmicích? "Kdyby byla divize, tak by byl příchod jmen, která se nám třeba i sama přihlásila, určitě reálnější. K tomu se nám vrátí dlouhodobě zranění hráči plus kluci, kteří sem třeba chtěli už v zimě, ale pak si to rozmysleli. Teď ale viděli, jak je to u nás fajn, takže znovu změnili názor," uvedl Deutsch.

OBRAZEM: Když to lítá aneb posezónní dostaveníčko ústeckých šipkařů

Ten by chtěl kádr doplňovat i během přípravy, Český Lev totiž může těžit z velmi dobré spolupráce. "Máme dobré vztahy s Teplicemi, takže uvidíme, pokud by se někdo během léta nevešel do kádru jim. To je všechno zatím otázka do budoucna i vzhledem k tomu, jakou soutěž budeme hrát."

O letním drilu už ale mají v Neštěmicích jasno, bez ohledu na to, zda půjde o přípravu na divizi či na kraj. "Začínáme 15. července, domluvené už máme i tři přáteláky. Ono není moc na co čekat, protože pak už by bylo těžké někoho sehnat," uzavřel Deutsch s tím, že jeho svěřenci by se měli utkat 18. července v Modré s jedním týmem z Prahy, který zde bude v tu dobu na soustředění, a následně se dvěma protivníky z Liberecka. I tentokrát tak zůstane zkušený kouč věrný svým zásadám, kdy se v přípravě nerad utkává s celky ze stejného regionu.