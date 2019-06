Je to tu. Ačkoliv už v pondělí startuje letní příprava Army, kolotoč nižších fotbalových soutěží se o víkendu zastaví. Většina klubů už si chce jen udělat žízeň před dokopnou, případně potěšit domácí fanoušky vítěznou rozlučkou. Kde ale ještě půjde o hodně?

Pomineme-li okresní soutěže, pak jsou jediným ústeckým zástupcem, který může slavit postup, Neštěmice. Ty ale hrají v České Kamenici, kde potřebují nutně zvítězit. Pak mohou doufat v pomoc Střekova, kterému jde o holé bytí.

BOJE O ZÁCHRANU

Díky reorganizaci čeká sestup 15 celků z I. A třídy a hned 29 týmů z I. B třídy. O naději ještě bojují dva ústečtí zástupci. Prvním z nich bude v sobotu už v 10.00 Chlumec. Ten vyzve v domácím prostředí Hostovice, ovšem situaci nemá ve svých rukou. Potřebuje totiž zvítězit za tři body, a zároveň v I. B třídě skupině C nesmí Krásný Dvůr získat více než dva body. Jisté ale je, že domácí dají do zápasu opravdu všechno, a tak bude mít šlágr celků ze špičky tabulky opravdový náboj.

Další klíčová bitva se rozhoří na Střekově. Tomu jistě nepůjde jen o pomoc Neštěmicím, ale také o vlastní budoucnost. Střekov je totiž na hraně sestupu, rozhřešení mají ale Střekovští ve své moci. Tříbodová výhra = záchrana bez ohledu na další výsledky.

V jakémkoliv jiném případě se bude čekat na výsledek z Rumburku, který proti Junioru Děčín, jenž už sestupuje, nesmí získat víc bodů než uhraje Střekov. Vše navíc umocňuje fakt, že Oldřichov hraje o vítězství v soutěži, k němuž mu stačí jediný bod. Všechny zápasy I. A třídy startují v sobotu ve 13.30.

Postupové oslavy se chystají ve Vaňově, kde čekají další atak hranice sta diváků. Otřásat se možná bude i divácký rekord z 1. kola, kdy do Vaňova zamířily hned dvě stovky fanoušků.

VÝKOPY URČÍ STK

Řada fanoušků si musí dát pozor na netradiční časy výkopů, které v posledním kole určuje nařízení STK. To platí třeba o Chlumci, který musí hrát ve stejný čas, jako se hrají zápasy I. B třídy skupiny C. Podobně jsou na tom i celky v I. A třídě, která má jednotný výkop. Tak co, vybrali jste si svůj šlágr?