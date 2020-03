„Naposledy jsme se sešli v pátek dopoledne, kdy měli hráči trénink místo večerního zápasu s Brnem. Víkend měli volný, stejný stav platí i zítra,“ řekl trenér Army Aleš Křeček. „Uvidíme, jak dopadne nedělní zasedání vlády. Pokud dojde ke zpřísnění opatření, budeme muset reagovat a další omezení respektovat. V opačném případě nás od úterý čeká pokračování přípravy, stále ale budeme situaci sledovat,“ dodal.

V podobném smyslu se vyjadřovaly i další fotbalové celky z Ústecka. Některé z nich stále věří, že se sezóna ještě dá zachránit, naopak jinde už jsou smíření s tím, že letošní ročník předčasně skončí. „Na umělce, kde jsme trénovali, zavřeli areál, na naše přírodní hřiště také ještě nemůžeme, takže fungujeme v takovém individuálním režimu," řekl například kouč Brné, hrající krajský přebor, Tomáš Heřman.

„Dá se říct, že netrénujeme. Já bych byl rád, kdybychom zůstali v nějakém režimu, ale z různých důvodů máme tolik omluvenek, že to zkrátka není možné. Uvidíme, jak to bude v dalších dnech. Naznačil jsem hráčům, že bych chtěl, aby se udržovali alespoň individuálně,“ přidal svůj pohled trenér Libouchce Václav Strádal. „Stejně se ale obávám, že už se jarní část nerozběhne, protože dohrávat čtyři zápasy vložené ve středu není v silách většiny neprofesionálních mančaftů,“ dodal.

Naopak Neštěmice zatím fungují v omezeném režimu i s tréninky. „Samozřejmě si dáváme pozor, aby se v jednu chvíli nepotkalo na sportovišti více než třicet osob. Jsme tedy stále ve stavu plánování. Fungujeme velmi omezeně, ale nějaké udržovací tréninky probíhají. Uvidíme, jaká budou další nařízení,“ řekl sekretář neštěmického oddílu Hynek Čech.

JAK JE TO V OKRESECH

Rozdílná je situace v okresních soutěžích. „Momentálně máme zhruba na deset dnů pozastavenou činnost. Od obce máme uzavřené hřiště, takže ani nemáme kde trénovat, hráčům tak byl doporučen individuální plán,“ řekl například trenér Velkého Března Jiří Ondrka.

Naopak v Přestanově trénují, dokud je to možné. „V pátek nám sice kvůli uzavřenému areálu na Angeru v Teplicích zrušili generálku, ale měli jsme místo toho trénink. V těch bychom chtěli pokračovat, pokud vláda nezpřísní další opatření,“ řekl trenér Přestanova Martin Charvát.

Konec sezóny už mají ústečtí florbalisté, jejich čtvrtfinálová série s Chomutovem zůstala za stavu 1:1 nedohraná. Beze změny, tedy s prozatímním pozastavením, zůstávají hokejbalové a futsalové soutěže.

CIZINCI ODLÉTAJÍ DOMŮ

Specifickou situaci zažívají basketbalisté a volejbalisté. Jak SKV Ústí tak SLUNETA totiž mají ve svých řadách cizince, kteří by se po pondělním uzavření hranic už nemuseli dostat domů. I proto se oba kluby rozhodly poslat zahraniční hráče domů a pokud dojde k obnovení zatím pozastavených soutěží, dohrát sezónu bez nich.

„Museli jsme na tuto extrémní situaci reagovat. Hrozilo riziko, že se pak domů nedostanou i několik týdnů či měsíců,“ řekl generální manažer Slunety Tomáš Hrubý. „S trenérem Pištěckým budeme nyní jednat, jak budeme postupovat dál. Od svazu zatím stále nemáme vyjádření, co se bude dít, čemuž nerozumím. My ale chceme ochránit naše hráče, takže jsme je poslali domů za rodinami,“ dodal.

I ústecký volejbalový klub se už rozloučil se svým cizinci Chilanem Parraguirrem, Američanem Melcherem a Srbem Januzovičem. „Cizinci dostali povolení odletět, poslali jsme je domů,“ potvrdil Deníku ředitel klubu Miroslav Přikryl. Prý se to neobešlo bez komplikací. „Chilanovi nejprve zrušili let, takže musel přenocovat v Praze, ale v neděli už měl odletět. Srb byl doma na dovolené a ptal se, jestli se má vracet, tak jsme mu řekli, že nemusí,“ prozradil Přikryl.

Extraliga se stopla kolo před koncem. Poslední Ústečné už měli jistou baráž, ale pokud se sezona zruší, o boj o záchranu nebudou muset podstoupit. „Asociace majitelů a manažerů extraligových klubů se při telekonferenci dohodla, že navrhne Správní radě ukončení soutěže. Drtivá většina zástupců souhlasila s tím, že se zachová pořadí po 21 kole, baráž se hrát nebude a nikdo nesestoupí. Čekáme, jestli to v pondělí posvětí svaz, který má konečné slovo. Měl by to akceptovat,“ věří Přikryl.

Veškerá tato prohlášení padla před nedělním jednáním vlády České republiky, které mohlo opatření zpřísnit. V případě, že by došlo k vyhlášení celkové karantény, případně prodloužení současných opatření, je téměř jisté, že by byly zrušeny i zbylé soutěže. O dalším průběhu vás budeme informovat.