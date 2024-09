V prvním poločase si mohl trenér ústeckých fotbalistů Svatopluk Habanec mnout ruce. Jeho svěřenci válcovali Kladno 4:0, nakonec se ale museli o postup dál strachovat v penaltové loterii. "Říkal jsem si, že to musíme dohrát na postup, ale nebylo to tak, takže to považuji i za svou chybu," uvedl v pozápasové zpovědi kouč Severočechů.

Ten se o pauze rozhodl pro výrazné změny, stáhl některé klíčové hráče a místo nich dal šanci náhradníkům z širšího kádru. To se mu ale málem nevyplatilo, Kladno, které ještě v 84. minutě prohrávalo 1:4, totiž v závěru srovnalo, přesto si nakonec Ústečtí došli pro kýžený postup.

První poločas výborný, ale nakonec bylo ze zápasu nečekané drama. Přesto cíl postoupit jste splnili…

Máte pravdu, ale to, jakým způsobem jsme se prezentovali ve druhém poločase, bylo, řekl bych až ostudné a nehodné našeho klubu. Vést v 84. minutě 4:1 a nechat si dát ve zbytku zápasu tři branky je opravdu fiasko, které si musíme nějakým způsobem rozfázovat a říct si, že tohle není možné.

O poločase jste ale vystřídal několik klíčových hráčů, což mělo nakonec velký vliv na výkon ve druhém poločase…

Vůbec neberu, že jsme udělali nějaké změny při střídání. Naopak si myslím, že hráči, které na lavičce máme, si mohou za takového stavu zvednout sebevědomí a vůbec by to nemělo dopadnout takovou senzací, jako je srovnání na 4:4. Osm gólů je pro diváky sice krásný zápas, ale pro trenéry a realizační tým je to akorát na srdeční pumpu.

Takže náhradníci vás nepřesvědčili?

Věřil jsem, že čtyři noví kluci, kteří tam šli, to ještě vygradují, ačkoliv i Kladno tam poslalo stejný počet noviců. Přesto jsem si nedokázal představit, že ten závěr takhle zmrvíme. Celkově to byl úlet, kde jsem možná i já trochu chyboval když jsem dal mladého Tomšu (Jakub Tomšík, pozn. autora) na stopera. Na druhou stranu jsem si říkal, že to musíme dohrát na postup, ale nebylo to tak, takže to považuji i za svou chybu.

Penalty jsou loterie, neměl jste obavy, že v nich euforií nabité Kladno dokoná obrat?

Nebylo to příjemné, hlavy byly dole, naopak soupeř létal někde v oblacích. Ale když jsme si zavolali kluky, byli jednoznačně určení ti, kteří to chtěli kopat. Všichni zvedli ruku že jdou, což bylo takové znamení toho, že opravdu chceme postoupit i přesto, že naše priorita je postup ze třetí ligy.

A nakonec jste drama zvládli…

Ale neměli jsme ho vůbec dopustit, určitě to teď bude v hledáčku nějakých senzací a fantazií, kterých tu máme víc, ale tahle nám opravdu neslušela. Musíme se koncentrovat na páteční domácí derby s rezervou Teplic, kterou chceme porazit a navázat zase nějakou šňůru. Každopádně pro mě je to ponaučení, že až tak široká fluktuace hráčů zde v tom širším kádru není a je potřeba se nad tím zamyslet, abychom byli v dalších případech schopní to utkání bez problému dohrát.

Když mluvíme o dalších případech, koho byste si přál v příštím kole MOL Cupu?

Za mě je to v podstatě jedno, ale přál bych si někoho z první ligy, na koho bychom mohli nalákat fanoušky. Určitě si zaslouží revanš za ten druhý poločas, který se nám nejen nepovedl, ale máme z něj všichni takový smíšený pocit.