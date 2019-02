Střípky z ústeckého fotbalu: Jak tuží partu a vrátí se sem reprezentace?

Ústí n. L. - FK Ústí nad Labem má za sebou tiskovou konferenci. Kromě témat týkajících se Army, padaly odpovědi i na jiné otázky. Mimo jiné na tu, zda se do Ústí podaří opět přilákat fotbalovou reprezentaci.

Kvalifikační utkání fotbalové reprezentace do 21 let na ME. | Foto: Deník / Pech Karel

Ústecký celek se chystá na jarní část sezóny, ne vždy se ale v přípravě podaří vše tak, jak by si trenéři přáli. Je známé, že na soustředění se často tuží parta, jak to ale udělat, když vám klimatické podmínky odjezd na soustředění zkrátka nedovolí? TRÉNOVALI, JAK SI POMOCT V BOJI „Zpestřili jsme si to ale náhradním programem,“ pousmál se trenér Aleš Křeček. Co to obnášelo? „Mimo jiné jsme byli hrát paintball, kde trénovali, jak si pomoci v boji,“ pravil s úsměvem kouč, jehož evidentně těší výborná ústecká parta a skvělá nálada v kabině. „Je důležité utužovat vztahy mezi sebou,“ dodal před startem jarní části. Na tu se těší i kapitán Jan Peterka. „Pomohlo nám, že jsme v přípravě hráli s těžkými soupeři. Chceme hrát hezký fotbal, aby se to líbilo divákům, ale musíme hrát i účelně, abychom sbírali body,“ upozornil. „Záleží, jak budeme proměňovat šance, protože s tím jsme měli trošku problémy,“ dodal. „Baráž? Byla by krásná a myslím, že na ni máme, ale napoví úvod jara,“ uzavřel. REPRE V ÚSTÍ? SPÍŠ TA MLÁDEŽNICKÁ Před dvěma lety nastoupilo v Ústí nad Labem reprezentační áčko, v přípravě hostilo Litvu. Je šance, že by se do krajské metropole A tým ještě vrátil? „Přátelských zápasů ubylo díky Lize národů a Brazílii sem opravdu nedostaneme,“ glosoval předseda představenstva FK Ústí Libor Zajíček. „Snažíme se ale, aby byl zdejší stánek jedním ze stadionů pro U21. Jak áčko, tak mládež i ženská reprezentace zde byly vždy spokojení a rádi se sem vrací. Věřím, že jedenadvacítku zde hrát bude,“ doplnil.

Autor: Daniel Brzák