Áčko Svádova odtrénuje zbytek tohoto týdne na umělé trávě na Městském stadionu v Ústí nad Labem, o víkendu ho čeká zápas na hřišti soupeře. Nad dalším týdnem zatím visí otazník, záleží totiž na více faktorech. Pokud by se ke Svádovským přiklonilo pro změnu trochu štěstí, a dobré počasí navrch, mohla by být obě hřiště opět brzy připravená k provozu.

"Ta voda na obou hřištích je z průsaku, takže jak to jde přes ten písek, škváru a další materiály, tak je čistá, průzračná. Člověk by se skoro až chtěl napít," snažil se zachovat i trochu humoru a optimismu předseda oddílu Pavel Kolman. "Tenhle víkend se ale u nás hrát určitě nebude, maximálně tak vodní pólo," dodal s úsměvem poté, co už Labe kulminovalo a nyní by měla voda podle předpovědi rychle klesat.

Právě na tomto faktoru bude primárně záviset, v jakém stavu hřiště po povodni bude. "Potřebujeme, aby hladina klesla o půl metru, pak můžeme vodu z hřiště vypustit. Máme tam udělanou propusť, která je momentálně zašpuntovaná, ale jakmile bude voda dole, špunt vyndáme a necháme vodu odtéct," nastínil plán Kolman. Jeho oddíl tak nyní hraje o čas, trávník by totiž neměl být pod vodou déle než čtyři dny. "Samozřejmě ideální by byly třeba dva dny, ale to je nereálné, nějakou tu povodeň už jsem přeci jen zažil," odtušil šéf klubu.

Ten momentálně řeší přesuny zápasů pro nejbližší kolo, o dalším postupu se rozhodne až o víkendu. "Máme hodně mančaftů, v podstatě nějakých osm týmů, takže teď to tam různě přehazujeme. Ještě nám chybí dořešit jeden zápas žáků," hlásil ve středu odpoledne. "Situaci na další víkend budeme řešit až podle rychlosti odtoku vody," dodal v naději, že by už v příštím týdnu mohly být reálné tréninky na svádovské půdě.

close info Zdroj: Miloslav Sýs zoom_in Obě hřiště ve Svádově během středy 17. září. Horní dvě fotografie jsou ze zadního "béčkového" hřiště, zbylé tři snímky patří áčku. Foto: Miloslav Sýs

Pomoci by k tomu mělo tréninkové béčkové hřiště v zadní části areálu. To sice bylo zaplavené jako první, podle Kolmana má ale jinou sací schopnost. "V momentě, kdy z něj zmizí voda, se na něm může za tři dny hrát. Určitě by nám pomohlo i hezké počasí, pokud řekla rychle klesne, mohl by se teoreticky na zadním hřišti teoreticky odehrát kompletní program příštího víkendu, i když áčko tam hraje nerado," nastínil Kolman další možnosti.

A tým by pak řešil buď prohození pořadatelství, případně pomoc od nějakého ze sousedních týmů. Hrát případně na umělé trávě je až poslední varianta.

ZÁPLAVA MŮŽE I POMOCT

Právě dva nejbližší svádovští sousedé, tedy Valtířov a Velké Březno, čelili hrozbě zatopení také, oba areály ale nakonec zůstaly ušetřeny. "Ten povodňový val, který tam máme, to nakonec zachránil, nemáme tam ani průsak, naše hřiště je připravené," uvedl trenér Valtířova Pavel Šumpík. "Věřím, že i Svádovu se to podaří rychle vyřešit a ještě si na podzim doma zahrají," vzkázal do pár kilometrů vzdálených Olšinek.

Oddechnout si mohou také ve Velkém Březně, i zde nakonec voda na hřiště nepronikla. "Zídka kolem nakonec vodu udržela. Hřiště máme posekané, dnes na něm trénují žáci a zítra na něj poprvé vyběhnou chlapi. V pátek to nalajnujeme a věřím, že o víkendu se zde bez problémů odehrají všechna naplánovaná utkání," oddechl si předseda David Řezáč.

I on drží palce nedalekým konkurentům, z minulosti si dokonce vzpomněl i na některé pozitivní účinky povodně. "Budeme jim fandit aby voda brzy zmizela. Paradoxně by jim to ale nakonec mohlo ještě pomoci. Pamatuji si, jak se nám po jedné takové velké vodě tráva zazelenala tak, že jsem to v životě neviděl. Ta plošná závlaha skrz na skrz tomu pomohla, ale samozřejmě tam ta voda nesmí stát moc dlouho a nesmí v ní být bahno," dodal.