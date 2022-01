Jaké to je ženit se na fotbalovém hřišti, ví útočník Oldřichova Oldřich Zícha. Veselka proběhla přímo v pokutovém území před brankou směrem k šatnám oldřichovského stadionku, kde se hraje krajský přebor Teplicka. V den svatby hrál Zícha duel proti Neštěmicím, tehdy v I. A třídě domácí prohráli 1:3, to už byl jejich forvard několik hodin v Chomoutu. „Byl jsem tehdy zklamaný z prohry, ale to bych byl, i kdyby svatba nebyla. Takže jsem si svatbu užil, oddělil jsem ty dvě události. A jestli jsem v sobě měl už nějakýho panáčka? Měl jsem po obřadu jen jedno šampáňo jako přípitek. Já nikdy nepiju před zápasem. Vše jsem si pak vynahradil po utkání. A ta sezona nakonec dopadla dobře, postoupili jsme,” vzpomíná Zícha.