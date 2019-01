Utkání slušné úrovně skončilo šťastným vítězstvím hostů 2:1, které je velice příjemným výsledkem pro izraelský klub. Právě on má pro odvetu výhodu domácího prostředí.

„Rozhoduje součet dvou výsledků, máme za sebou jen jeden,“ řekl teplický trenér Jiří Plíšek. Klíčové nakonec byly tři momenty z druhé půle.

První? Běžela 74. minuta, kdy fauloval Vidlička a hosté kopali penaltu. S klidem ji využil nigerijský brankář Enyema, jenž překonal gólmana Grigara. Druhý? V 88. minutě vyrovnal Vondrášek. A třetí? Už v nastavení se prokličkoval před teplickou branku Vermuth a rozhodl o osudu utkání…

"Penalta byla hodně přísná, bohužel. Soupeř měl dvě šance a dal dva góly. My jsme nesplnili to, co jsme chtěli," uvedl teplický obránce Vlastimil Vidlička.

FK Teplice - Hapoel Tel Aviv

1:2 (0:0)

Branky: 89. Vondrášek - 74. Enyeama z pen., 90.+4 Vermuth. Rozhodčí: Berntsen - Rästad, Larsen (všichni Nor.). ŽK: Vidlička - Jadin, Zandberg, Enyeama. Diváci 5122.

Teplice: Grigar - Vidlička, Klein, Lukáš, Rosa - Ljevakovič, Vachoušek, Matula, Stožický - Mareš (59. Vondrášek), Mahmutovič (80. Verbíř). Trenér: Plíšek.

Hapoel: Enyeama - Bondarv, Badir, Da Silva, Ben Dajan - Jadin, Natcho, Vermuth, Zandberg (62. Zaháví) - Yeboah (80. Mentešašvili), Šechter (86. Lala). Trenér: Gutman.

PAVEL MIKEŠTeplice - Černá košile, černé kalhoty. Pohřební barvou oděvu jakoby kouč Jiří Plíšek nechtíc přivolal na teplické fotbalisté zkázu.Severočeši vstup do pohárové Evropy vůbec nezvládli. Jejich vyzyvatel, Hapoel Tel Aviv, si odvezl do Izraele z úvodního utkání 4. předkola Evropské ligy Na Stínadlech luxusní vítězství 2:1. Teplické akcie na postup do základní skupiny klesly před odvetou po gólu Vermutha z 94. minuty.„Výchozí pozice je dobrá pro Hapoel, přesto nám tento výsledek nějakou naději dává,“ neztrácí víru Plíšek.„Je to velké zklamání. Dostali jsme lekci z produktivity. Je to škoda, protože jsme nehráli tak špatně. Oni nám dávali góly, a to rozhodlo,“ soukal ze sebe teplický vůdce Štěpán Vachoušek.Domácí tým prohrával po penaltovém zákroku Vidličky. Pokutový kop pak chladnokrevně proměnil tradiční exekutor gólman Enyeama. Srovnání stavu zařídil v 89. minutě svým vůbec prvním soutěžním gólem za Teplice Tomáš Vondrášek.„Konečně jsem se trefil, ale tak nějak to moc neřeší,“ krčil rameny hbitý útočník. „V týdnu jsem si z toho dělal srandičky, že až se trefím, že to bude nic neřešící gól. Neříkám, že to nic neřeší, je to pohár a ještě se hraje odveta. Budeme to mít ale hrozně těžký.“Tepličtí se nechali vyrovnávacím gólem strhnout, jenže místo obratu přišel vítězný gól Hapoelu v nastavení, když domácí obranu rozebral Vermuth.„Chtěli jsme hrát ze zajištěné obrany, ale hráči v závěru dostali pokyn, ať se pokusíme o nějaký centr nebo zahrozí ze standardní situace. Chtěli jsme využít toho, že jsme se dostali tím gólem do hry. Chtěli jsme vyhrát, ale ne hrát bezhlavě,“ řekl trenér Plíšek. „Bylo to trošku nešťastný utkání. První poločas jsme hráli trpělivě. Bohužel došlo ke zranění Rosy (pravděpodobně meniskus), což ovlivnilo kvalitu naší hry i systém, který jsme dál chtěli produkovat. To byl klíčový moment stejně jako to, že nás trápila hra našich útočníků a jejich velmi nízká schopnost udržet balón. Dalším faktorem byla efektivita soupeře, který z minima vytěžil maximum. Druhá branka byla příkladem vysoké technické dovednosti jednotlivců, v tom byl velký rozdíl.“Izraelský kouč Eli Gutman spěchal po utkání ven před stadion, aby se podělil o radost s fanoušky. Ti pak pěli chorály ještě dobrou hodinu po závěrečném hvizdu.„Jsme spokojeni s výsledkem, který je v pohárovém utkání a zvlášť venku nejdůležitější. Musím ocenit teplický tým, zaskočil nás v některých momentech. Musím však zdůraznit, že my máme kvalitní hráče, kteří jsou schopni vyhrávat,“ byl hrdý Gutman. Jeho tým je jednou nohou v základní skupině Evropské ligy, ovšem Tepličtí se naděje na postup nevzdávají.„Do Tel Avivu nepojedeme s poraženeckou náladou. Pokusíme se tam o zvrat, uděláme pro to všechno,“ slíbil Plíšek.