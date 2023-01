Takže testujete i nové hráče?

Ano. Zaprvé jsme třeba o víkendu kvůli drobným zraněním ještě neměli k dispozici celý kádr, až v tomto týdnu se připojil třeba David Černý, později začali také Marek Vobecký nebo Čítek. A zadruhé samozřejmě zkoušíme i nějaké nové tváře.

Budete konkrétnější?

Z Teplic je tu Marek Jungmann, z Povltavské Lukáš Mach, máme tu kluka z Litvy a jednoho Ukrajince, který hrál v Německu. Navíc nám odešel Matthew Cantin, ale vrátil se Ondřej Kolařík, který už v Ústí dřív působil, to by mohla být náhrada na tomto postu. Jsou to všechno mladí kluci, ročníky 2003, 2004, chtějí se ukázat. Dáme jim šanci, a uvidíme…

Nezmínil jste ale ještě jedno jméno. Trénuje s vámi i Denis Laňka, který má ještě rok a čtvrt zákaz startu za údajné přijetí úplatku. Po zápase s Vyšehradem se navíc nechoval zrovna pěkně i vůči ústeckým fanouškům…

Trénoval jsem ho v teplickém dorostu a mám s ním dobrý vztah, takže jsem mu dal šanci v tréninku. Pokud se nepletu, bude brzy v polovině svého trestu a chce požádat o prominutí zbytku. Od Teplic, jimž patří, má svolení se s námi připravovat a hrát přáteláky, dál uvidíme.

Přípravu máte hodně herní…

Máme za sebou dva týdny, takovou tu úvodní najížděcí fázi. Nejsem zastáncem běhání po lese, když je k dispozici hřiště, ale vše chci v maximálním tempu. Máme mladý tým, kde se ti kluci potřebují hlavně vyhrát. Někde napravujeme i věci, které se u některých kluků dříve zanedbaly. Chci však dělat hlavně herní věci, pod tlakem, v pressu, v rychlosti, na malém prostoru.