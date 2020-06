Severočeský fotbal zaznamenal další zajímavý úspěch. Klubový web pražské Slavie dnes oznámil, že novým šéftrenérem mládeže bude Tomáš Heidenreich.

Tomáš Heidenreich (vpravo) po podpisu smlouvy šéftrenéra mládeže s pražskou Slavií. | Foto: SK Slavia Praha

Tomáš Heidenreich působil jako hráč v Mostě, Litvínově či ve VfL Saalfeld. Na trenéřinu se vrhnul v roce 2004 v Mostě, kde působil devět let. Trénoval přípravku, žáky i dorost, následně se stal šéftrenérem celého oddílu. Do stejné pozice si ho pak na tři roky vytáhly i FK Teplice, následně vedl jako šéftrenér Regionální fotbalovou akademii Ústeckého kraje. Zkušenost má také s reprezentací do 14 let, kde působil jako hlavní kouč, u o rok starší kategorie byl asistentem.