Vlašim, Domažlice a Varnsdorf. To jsou tři nadcházející zápasy, které odehrají fotbalisté Ústí nad Labem na pažitech soupeřů. Podobně jako loni jim totiž minisérii venkovních zápasů ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE proloží ještě pohárové utkání.

Dnes proběhl los druhého kola, v němž byly kluby rozděleny do košů na licenční (1. a 2. liga) a nelicenční, následně pak do skupin dle územní příslušnosti. V "české" a "moravské" větvi se pak losovaly herní dvojice z koše nelicenčních klubů proti klubům licenčním, pořadatelem zápasu jsou vždy celky nelicenční.

Rozlosování nakonec přisoudilo družině Aleše Křečka Domažlice, celek z České fotbalové ligy, tedy třetí nejvyšší soutěže. "Je to pro mě jeden z lepších týmů ČFL, nečeká nás tedy žádná procházka růžovou zahradou. Pokud nepodáme kvalitní výkon, tak to na postup stačit nebude, přitom právě posun do dalšího kola je naším cílem," okomentoval los trenér Ústí. Ten zároveň doufá, že letos Arma zvládne venkovní sérii lépe, než loni. "Taková série je pokaždé náročná. Vyzkoušeli jsme si to už loni, věřím, že letos budeme výrazně úspěšnější, přivezeme postup i nějaké body do ligové tabulky."

Loni Ústí prohrálo ve druhé polovině září v Prostějově, následovala porážka ve Znojmě, pohárové vyřazení na Slavii, černou sérii pak dokonala ztráta 0:2 v Pardubicích. Ústečtí tehdy ani v jednom ze čtyř po sobě jdoucích venkovních zápasů neskórovali.

Letos mají příležitost k reparátu, všechny tři zápasy se odehrají během osmi dnů (od 25.8. do 1.9.), následovat bude reprezentační přestávka. Po ní se představí bílomodří opět doma, 13. září vyzvou Sokolov.