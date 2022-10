„Jsem strašně rád za to, že jsem v Bříze. Klub mě už dlouho „ukecával.“ Byl jsem na operaci s kolenem, naposledy jsem hrál minulý rok v listopadu. Po mém konci na Střekově jsem se vrátil zpět do Hrdlořez. Ale pak přišlo zranění, klub chtěl sázet na jiné hráče. Do Břízy jsem přišel pár hodin před koncem přestupního termínu. Odehrál jsem čtyři zápasy, dva jsme prohráli, dva vyhráli. jsem tady zatím moc spokojený,“ pochvaluje si 48letý fotbalista.

Jaroslav Dolejš (vpravo) v dresu TJ Sokol Bříza se spoluhráčem a kamarádem Robertem Fialou.Zdroj: se souhlasem Jaroslava DolejšeBříza je pro Dolejše angažmá číslo 56. Klub z malé vesničky tulák proslaví už dnes, kdy za ním dorazí Česká televize. Bříza od 15.30 hostí Račice. „Už za mnou takhle přijeli, když jsem hrál v Břežanech. To bylo v roce 2016. Klubu se to moc nelíbilo, tehdy se nám nedařilo a oni nebyli rádi, že se to bude propírat v médiích. V Bříze jsou naopak nadšeni,“ láká fanoušky do Břízy.

Dolejš sám říká, že se mu Ústecký kraj líbí, rád poznává i zajímavá místa v okolí. „S mojí kolumbijskou manželkou plánujeme výlet na Říp a také na zříceninu hradu Hazmburk. Také se podíváme do Roudnice. Snad to všechno stihneme,“ zasmál se Dolejš.

Sám říká, že po operaci kolena není stále fit. „Pro návrat jsem ale udělal všechno. Byl jsem u moře, v maďarských lázních, makal jsem. Poprvé jsem zpět do zápasu naskočil 28. září. Co se týče úrovně třetí třídy, tak není špatná. Rozdíl je v týmech, které hrají vršek a které hrají spodek,“ pravil.

Jeho poslední angažmá na Ústecku neskončilo slavně. Se Střekovem, který hrál I.A třídu, se v polovině sezony rozešel ve zlém. Střekov neudělal za sezonu ani jeden bod a spadl do I.B třídy.

„Střekov sleduji a fandím mu. Ale tak rozbitý tým jsem ještě nezažil. Moc mě mrzelo vyjádření hráčů, kteří přišli po mě, jako budou sbírat body a něco podobného. Mrzelo mě jednání Bódi Stakiče. Ale to se nedá nic dělat,“ pokrčil rameny.

Cestovatel Dolejš dostal na Střekově padáka! Přes SMS, jako Poborský, podotkl

Ačkoliv mu táhne na padesát, s fotbalem končit nechce. „Doufám, že si ještě zahraji nějakou vyšší soutěž,“ dodal na závěr.