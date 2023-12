První ročník charitativního futsalového turnaje Old School Cup je minulostí. Jeho účastníci vybrali na pomoc malému Martínkovi, který prochází dlouhou léčbou po úrazu při autonehodě, 86 tisíc korun.

Old School Cup 2023, atmosféra na turnaji

Deset týmů, dobrá divácká kulisa, i známé fotbalové či herecké osobnosti v dresu Real Top Praha. A především parádní částka, blížící se sto tisícům korun, která pomůže malému chlapci, jenž byl před dvěma lety při cestě z fotbalového tréninku sražen autem. "Říkal jsem si, že na první turnaj nám nikdo moc nepřispěje, nakonec se vybralo rozhodně víc, než jsme čekali. Přiznám se, že jsem počítal třeba s dvaceti tisíci," líčil za organizační tým Jan Lhotský.

Inspirace podle něj vzešla od dalšího ústeckého celku, Lokomotifu, jehož šéf Pavel Přibyl pořádá charitativní turnaj letos už jedenáctým rokem. "Našeho hráče Pepu Jančíka, který je bratránkem táty Martínka, napadlo, že bychom mohli věnovat první ročník našeho turnaje právě této rodině," pokračoval Lhotský s tím, že by rádi pokračovali i v příštích letech a obdarované vždy obměňovali.

Futsalisté budou hrát pro Martínka. Pomoci může každý

Předání charitativních šeků na Old School Cupu 2023Zdroj: Old School Ústí nad LabemKrom více či méně známých sportovců z celého města byla na turnaji k vidění i řada známých osobností. "Je to pro dobrou věc, takže samozřejmě, že se nám tu líbí. Je to běhavé, ale pro nás už je běhavé všechno," pravil s úsměvem například herec Ladislav Hampl, představitel Jarmila z populárního seriálu Okresní přebor, jenž nastoupil ve známém výběru Real Top Praha.

"Líbí se mi tu, je to zpestření po sezóně, kterou mám teď za sebou. Kvalita je velmi dobrá, jsem mile překvapený, jde vidět, že řada kluků se tomu věnuje a hraje to," dodal další člen pražské squadry a hráč FK Viagem Ústí nad Labem Jakub Mareš, který na turnaji potkal nejen bývalé spoluhráče, ale i spolužáky ze základní školy.

Výtěžek ze samotného turnaje se nakonec zastavil na 56 tisících korun, dalších třicet přihodil právě pražský tým v zastoupení Antonína Rosy.

Šampiony se nakonec stali hráči Neštěmic, kteří ve finále zdolali Hostovice 2:0 v prodloužení, třetí skončil Radobýl, který přemohl právě výběr osobností z hlavního města.

