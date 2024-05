Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

KOPANÁ - ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů z Ústecka, který se uskuteční 14. května na fotbalovém hřišti TJ Střekov, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídali zástupci fotbalového týmu firmy Chart Ferox?

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

Honba za kulatým nesmyslem, soutěživost, máme to rádi. To vše s podporou vedení firmy samozřejmě.

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Každý náš hráč. Jsme parta, která tvoří silný kádr s patřičnou kvalitou.

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co (za klub, soutěž, hráče…) nejčastěji rozebíráte?

Liga mistrů a výsledky soutěží, za které sami hrajeme.

Čistě hypoteticky: kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

Lionel Messi

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

Anglická liga. Z týmů pak Liverpool, Manchester City a nebo španělský Real Madrid.