Nejen u tohoto vzpomínkového místa lidé truchlí. Sociální sítě ústeckého či teplického fotbalového klubu, ale i profily dalších lidí a stránek, zaplavila vlna kondolencí, stejně jako vzpomínky a další zprávy. Každý ale mluví o rodákovi s Děčína s úctou, všichni vyzdvihují, jakým byl lídrem. "Radim byl pevnou součástí snad nejlepšího období Army v její historii, a vždy tomu v tak v srdcích Armáků bude. Svět není v pořádku. Radime, čest tvojí památce," napsal František Štván, jeden z nejskalnějších příznivců klubu.

"Vzpomínám na to všechno, co jsme spolu zažili. Chtěl bych ti říct, co jsi pro mě znamenal. Jednou se potkáme a bude to zase velká party," reagoval Ondřej Klíč, jenž pracuje u mládeže ústeckého celku a s Novákem tak spolupracoval. "Takhle zůstaneš v mojí mysli navěky, kamaráde," přidal ještě emotivní příspěvek pod sdílenou fotku, na níž Novák se zaťatou pěstí a nápisem "VĚŘIT" oslavuje výhru v jednom z mistrovských zápasů.

"Musím jen souhlasit s tím, co už bylo několikrát řečeno. Byl to nejen lídr týmu, a to i v kabině, ale také inteligentní kluk," řekl Tomáš Heřman, současný kouč Brné, kde Novák působil v sezóně 2016/2017. "Je mi to hrozně líto. Dozvěděli jsme se to včera večer na tréninku a kluci, kteří s ním hráli, třeba Emil Rilke, Honza Králík nebo Honza Bartoš, měli oči zalité slzami," popisoval komorní atmosféru.

"Všichni si na něj určitě uchováme jen ty nejhezčí vzpomínky," dodal zkroušeně. "Byl hrozně uvědomělý, snad jediný z té ústecké party, který už při aktivní kariéře začal studovat na učitele i trenérskou licenci, aby byl po skončení kariéry připravený na další část života," přidal svůj postřeh jeden z jeho bývalých spoluhráčů v Brné, jenž si však nepřál být jmenován.

V Brné, kde stále doufají v dohrání krajského poháru, by rádi uctili Novákovo památku před mistrovským zápasem. "Žádný přátelský turnaj hrát nebudeme, stále věříme, že se dohraje pohár. Semifinále s Krupkou hrajeme venku, případné finále by se losovalo. Pokud ale postoupíme, a budeme hrát doma, určitě něco takového uspořádáme," předeslal Heřman s tím, že pieta by se mohla držet i během zápasu venku. Brná pak touží pohár, mimo jiné i pro svého bývalého brankáře, vyhrát.

Smutek vládne i ve skupině Armové, což je neoficiální fanklub druholigového celku, kde Novák deset let působil. "Pokud to rodina dovolí, složíme se na smuteční věnec? Vše bych domluvil," nabízí Michal Petružela.

Z každého klubu, kde působil, se na adresu 42letého srdcaře snáší slova chvály. Pokud i vy chcete uctít jeho památku, pietní místo je před stadionem volně přístupné a mělo by zde vydržet minimálně do konce tohoto týdne.