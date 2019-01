Ústecko - Libouchec zdemoloval oslabený Střekov, Mojžíř vyhrál ve Velkém Březně.

Souboj Střekova a Libouchce svedl proti sobě dva kamarády. Na domácí lavičce Tomáš Friedl, proti němu Václav Strádal. Libouchec smetl zdecimovaný Střekov 6:1. „Tomáš Friedl je můj dobrý kamarád, měli tak zdevastovaný kádr, že je mi ho líto. Je to pro nás výhra se zvláštní příchutí,“ pronesl Strádal po utkání.

Mělo jít o derby týmů z Ústecka, dramatický souboj mezi třetím a šestým týmem tabulky. Střekovské však pokosila zranění a další absence, a tak šlo nakonec spíš o hru kočky s myší.

Jako by počet absentujících hráčů Střekova nestačil, hned ve 3. minutě musel kvůli zranění ze hřiště Kubík, v 9. minutě už Libouchec vedl. Šest minut na to už to bylo 0:2, ač dokázal Franc hlavou po rohovém kopu snížit, Libouchec znovu přidal a vstřelil třetí branku.

„Chtěli jsme na domácí vlétnout, což se nám povedlo. Rychle jsme vedli 2:0, domácí sice snížili, my jsme ale zapnuli na vyšší obrátky a přidali třetí gól.,“ hodnotil první poločas trenér Libouchce Václav Strádal.

Po změně stran Střekov příliš odporu nekladl, naopak torzo týmu kupilo chyby, které Libouchečtí potrestali ještě třemi dalšími brankami. Řada dalších šancí hostujícího celku pak navíc zůstala nevyužita. „Musím říct, že byť ten výsledek vypadá děsivě, vzhledem k počtu našich šancí to bylo ještě milosrdné. Branek jsme mohli přidat víc,“ konstatoval hostující lodivod.

ZÁPAS TŘÍ STŘELCŮ

Ač padlo v zápase celkem sedm branek, postarali se o ně jen tři hráči. Za domácí již zmiňovaný Franc, za hosty si rozdělili hattricky Miroslav Kabát a Josef Černohorský.

„I přes vysoké vítězství nemohu říct, že jsem úplně spokojen. Tři body z venku jsou samozřejmě skvělé, šest branek je také dobrých, mohli jsme jich ale přidat víc. V některých pasážích navíc naše hra ztrácela úroveň a tlak, který jsme si vytvářeli, nebyl takový, jak bych si představoval. Soupeř pak už příliš odporu nekladl,“ našel Strádal i nedostatky ve hře svého týmu.

„Měli jsme sice torzo týmu, ale to se zkrátka někdy stane. I tak se určitě s Libouchcem dalo hrát, bohužel děláme hrozné chyby. Po čtyřech hrubkách jsme dostali čtyři branky,“ mrzelo Friedla. „Snažili jsme se i dál hrát aktivně, ale ty okolnosti i vývoj zápasu se na hráčích podepsaly,“ uzavřel.

„Je to holá realita, občas nemáte hráče a problém je na světě. Nás to samé postihlo pár kol zpátky. Já doufám, že se z toho Střekov brzy vyhrabe a začnou opět vítězit,“ dodal Strádal.

JISKRA STAVÍ DOROSTENCE

Fotbalisté Velkého Března dál čekají na úvodní body. Nepoštěstilo se jim ani v 6. kole, doma nestačili na Mojžíř a padli 0:4. „Začínáme se připravovat na jaro a dáváme příležitost mladým odchovancům,“ přiznal předseda David Řezáč.

Mojžíř byl po celý zápas jasně lepším týmem, už v poločase vedl o dvě branky, po změně stran přidal stejný počet. „Kvůli brankáři Ondrkovi jsme chtěli nějaký bod, on pochází z Mojžíře, bohužel se to nepovedlo. A to ještě pochytal spoustu dalších střel,“ smutnil Řezáč. „Když už vidíme, že to na body nebude, dáváme šanci našim mladým odchovancům, aby získali zkušenosti. Připravujeme se na jaro,“ připustil.

To v Mojžíři hledali jen slova chvály. „Celý zápas jsme byli jasně lepší, soupeř měl snad jednu vážnější šanci. Hráli jsme dobře kombinačně, utkání mělo jasný vývoj,“ soudil Michal Kolankiewicz. „Kromě dalekonosné rány Valty a rohovém kopu na 2:0 jsme dali branky po krásných kombinačních akcích, což potvrdilo naši dominanci. Myslím, že jde o zasloužené vítězství,“ dodal.

1. A TŘÍDA, 6. KOLO:

Střekov – Libouchec 1:6 (1:3).

Branky: 27. Franc – 9., 74., 88. Černohorský J., 15., 34., 61. Kabát.

Rozhodčí: Matys. ŽK: 5:2. Diváci: 70.

Střekov: Dvořák – Bubla, Tichý, Franc, Křeček – Petráček (63. Lenc L.), Lenc, Novotný, Kubík (3. Tran), Baláž – Bednář

Libouchec: Pluhař – Kučera, Novák, Hammer, Balog – Hejna, Wild, Slavka, Kabát – Lácha D. (60. Němeček), Černohorský J.



Velké Březno - Mojžíř 0:4 (0:2).

Branky: 15. Valta, 26. Král, 56. Pavlík, 81. Stárek. Rozhodčí: Matas. ŽK: 1:1. Diváci: 200.

Velké Březno: Ondra - Maturkanič, Demčenko V., Berjak, Bernášek - Pechánek (46. Beneš), Kraliček, Valenta, Jelínek (71. Hanus)- Pavle, Charvát

Mojžíř: Kubec Š. - Růžek, Král, Jankovský, Stárek - Schmied (69. Králik), Sýkora, Fiala, Valta - Vitásek, Pavlík (77. Novák)