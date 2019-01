Mojžíř /FOTOGALERIE/ – V 1. A třídě se hrálo očekávané derby, ve kterém fotbalisté Mojžíře remizovali před výbornou návštěvou s celkem Neštěmic 1:1.

„Remíza je spravedlivá, do utkání sice vstoupili lépe hosté a zahrozil Valenta, Koucký ale střelu vyrazil na rohový kop. Pak hrozil náš tým, ale po Cigánkově pasu pálil Pavlík těsně vedle a následně po centru Neumana hlavičkoval Král pouze do gólmana. Ve třinácté minutě už jsme se dostali do vedení, když unikl Tichovský, došlo ke střetu s brankářem Drábem a kopala se penalta, kterou proměnil Král. Hosté však ale Strnadem vyrovnali," vypráví mojžířský sekretář Josef Kolankiewicz a pokračuje:

„Hostující Janda nastřelil břevno a dařilo se našemu Tichovskému, který dělal obraně soupeře velké problémy. Ve 37. minutě Sikora našel Tichovského, jeho střelu stačil zblokovat Klier, míč se odrazil zpět k Sikorovi, který ale pálil těsně vedle. Deset minut po přestávce měl Dráb velké problémy po hlavičce Tichovského, kterému poslal míč Cigánek, ovšem nadvakrát stačil míč zkrotit. V závěru jsme měli dvě šance po trestných kopech. Střelu Sládečka ale stačila zblokovat zeď bránících hráčů a po střele Neumana se míč odrazil, ale byl u něho nejdříve brankář Dráb."

Na Mojžíř čeká v posledním utkání další derby, když se představí v Libouchci. „V posledním střetnutích jsme naplno nebodovali, tak bychom chtěli bodovat," dodává Josef Kolankiewicz.

Spokojen s výsledkem byl i hostující kouč Martin Beran. „Chtěli jsme sice vyhrát, ale výsledek je spravedlivý a bod bereme. Byla vynikající atmosféra, domácí se dostali do vedení, nám se ještě v první půli podařilo srovnat a druhý poločas už zase tolik šancí nenabídl. Nyní nás čeká další derby s Velkým Březnem, to utkání chceme vyhrát a pak nás čeká dohrávka na hřišti Jílového, tam se chceme o body poprat," říká neštěmický kouč Martin Beran před závěrečnými zápasy.