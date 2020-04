ZAPOJTE SE

Chybí vám inspirace na zajímavé týmové tresty na tréninku? Nebo chcete originální článek o vašem celku do klubové kroniky? Pak máme výzvu právě pro vás. Pochlubte se se zajímavostmi či rovnou unikátním příběhem, rádi ho zveřejníme! Nejedná se pouze o fotbalisty, zajímavé náměty mohou podávat všechny sportovní oddíly. Ideálně i s fotkou je zasílejte na daniel.brzak@denik.cz.

Řada klubů už od tohoto stmelování party upustila. Někde proto, že na tréninky chodí málo hráčů, jinde je důvodem fakt, že hráči zaplatí drobný obnos do klubové kasy, jejíž obsah se pak použije na dokopnou. „Nic speciálního nemáme, jen klasické pokuty,“ poodhalil například kapitán FK Ústí Jan Peterka, jak to chodí na profesionální úrovni. „U nás jsme něco podobného dříve měli, ale zrušili jsme to, protože na tom tratili hlavně ti, kteří chodili na tréninky,“ přidal další pohled například trenér Libouchce Václav Strádal.

Existují ale i celky, které mají více či méně neobvyklé formy trestů pořád. Například v Chuderově se po tréninku hraje klasická „čára“ o ovoce či tatranky, v Brné zase mají na soustředění turnaj ve stolním tenise, kde musí dva nejhorší zpívat písničku.

HADRÁKY, ROZLIŠOVÁK

Mezi nejoriginálnější celky na Ústecku ale patří fotbalisté Mojžíře. „Na tréninku soutěžíme skoro pořád.Většinou kupují prohraní banány na zápas. Předloni jsme ale před posledním mistrákem hráli břevínka a poslední dva museli nastoupit v hadrákách,“ vylíčil kouč Mojžíře Michal Kubec. Ten byl spolu s Janem Králikem jednou z obětí. „Náš pokladník pro ně ihned ochotně sjel k panu Vosykovi,“ dodal Kubec se smíchem.

Podobně hraví jsou i v Sebuzíně. Kotoul za 15 přihrávek při „báčku“ či pětikoruna za prohraný fotbálek jsou ale ty nejmilosrdnější tresty. „Ten, kdo dostane nejvíc jesliček za trénink musí celý další trénink nosit oranžový rozlišovák s nápisem Koště roku,“ podotkl se smíchem jeden z hráčů Zdeněk Kubát. A jak je tomu u vás?