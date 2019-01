Trmice – Druhou porážku v řadě utrpěli v 1.B třídě fotbalisté Trmic. Po prohře 0:2 na půdě nováčka z Chabařovic nestačili doma ani na novice z Tisé a prohráli 2:3 po penaltovém rozstřelu.

Trenér Trmic Pavel Čapoun. | Foto: DENÍK/Rudolf Hoffmann

V tabulce přesto udrželi vedoucí pozici.

„Jsem z toho rozčarovaný, jestli je to podceněním soupeře, nevím. Možná je to i tím, že málo trénujeme a dochází nám síly. Kluci navíc neplní to, co si řekneme před zápasem," zlobil se po derby trenér Trmic Pavel Čapoun.

Jeho svěřenci přitom rozehráli duel slibně. „V první půli jsme hráli dobře, měli řadu šancí a jednu z nich proměnili. Soupeře jsme k ničemu nepustili. O přestávce jsem na hráče apeloval, aby tak pokračovali i nadále, ale to se nestalo. Po chybně zahraném ofsajd systému hosté srovnali a pak se nechal vyloučit Pokorný, což nás poznamenalo. Nakonec jsme to horko-těžko doháněli a srovnali až v závěru zápasu, jsem zklamaný," povídal Pavel Čapoun.

Spokojenost v Tisé

To trenér nováčka z Tisé Ivo Linhart mohl být spokojený.

„Je to pro nás úspěch a mohli jsme mít i tři body, soupeř srovnával až v 89. minutě," mrzelo ho. „Jinak to byl ale vyrovnaný zápas, ve kterém jsme zvolili spíše defenzivní taktiku a to se nám vyplatilo. Ve druhé půli jsme měli více ze hry, ale jen po vápno. Při rozstřelu nás podržel brankář. Dva body mě potěšily, jsem spokojený," neskrýval trenér Tisé Ivo Linhart.

Trmice – Tisá 2:3 po PK (1:0) Branky: Cibrik, Greé – Pešata + rozhodující PK, Jan Povejšil ml. Rozhodčí: Mollinger. ŽK: 3:2. ČK: 1:0 (Pokorný) Diváci: 70.

Trmice: Ajm – Hrudka, V. Jaroš, Nekola, Vyleťal – Smitka, Šalda, Pokorný, L. Jaroš – Cibrik (85. Chrudimský), Gre¬é.

Tisá: David – Machek, Kabátník, Bláha, J. Maška – Burian, Hanzl, Pešata, Beneš (63. Zita) – J. Povejšil ml., M. Povejšil (21. Podráský).