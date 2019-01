Brná, Krupka – Fotbalisté Brné slaví jasnou výhru 5:1, Neštěmice zradily penalty.

Brná zvládla dvojutkání, které jí mimo tří bodů do tabulky krajského přeboru přisoudilo také postup v poháru. Neštěmičtí zahodili v Krupce penaltu, z níž nakonec sami v závěru inkasovali a prohráli 3:2.

Brná začala výborně, byť měla při dvou šancích soupeře štěstí, sama z první šance udeřila. Do poločasu si pak nesla dvoubrankový náskok i díky neproměněné penaltě hostů. „Bylo to povedené utkání proti nepříjemnému soupeři. Hráči se vrátili k zodpovědnému přístupu, zápas zlomila neproměněná penalta Vilémova,“ soudil po utkání trenér Brné Milan Česlák.

Jeho tým po změně stran přidal z brejku další branku a s přehledem si dokráčel pro jasnou výhru, kterou okořenil dvěma dalšími brankami. „Jsem velice spokojen, před těžkým zápasem v Mostě jde o důležité body,“ dodal Česlák.

LVY POTOPILY CHYBY

Na zbytečné chyby doplatili fotbalisté Lva Neštěmice. Ti po špatném úvodu nejprve neproměnili pokutový kop, nakonec se přeci jen dostali do vedení. Jenže do šatny si nechali dát vyrovnávací gól, po pauze jim nepomohla ani druhá branka Matěje Růžičky, na níž domácí po zbytečné ztrátě míče znovu reagovali. V závěru totiž upadl ve vápně Rilke a domácí z penalty rozhodli.

„Měli jsme opravdu vlažný úvod, po něm jsme bohužel zahodili penaltu a Krok trefil tyč. Když už jsme se dostali do vedení, necháme si dát gól do šatny. Penalta v závěru byla sporná, ale rozhodčí ji pískl. Takto v závěru to samozřejmě rozhodlo zápas,“ láteřil Martin Beran, trenér Neštěmic.

Krajský přebor, 3. kolo:



Brná – Vilémov 5:1 (2:0)

Branky: 12. Asan, 35. Gaydarski, 49. Čonka (vlastní), 71. Demčenko J., 90. Betka – 88. Vavroušek

Rozhodčí: Vlašič. ŽK: 2:2. Diváci: 155.Brná: Satek – Večeřa, Heřman, Bartoš, Guth – Smetana – Asan, Gaydarski, Demčenko, Čapek (81. Betka) – Králík



Krupka – Neštěmice 3:2 (1:1).

Branky: 43. Kubný, 62. Rilke, 82. Hrubý (pen) – 41. a 56. Růžička Matěj

Rozhodčí: Zitko. ŽK: 3:3. Diváci: 100.

Neštěmice: Čermák– Lehký, Klier, Reischel, Lai (67. Jahoda) – Memeti– Stukheil (67. Janda), Wajshajtl, Maštalíř – Krok – Růžička