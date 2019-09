Wolverhampton, Drážďany, Hertha Berlín nebo slavní Glasgow Rangers. Právě z těchto slavných klubů dorazí výběry U16 na letošní ročník mezinárodního fotbalového turnaje Albim Cup.

„Jedná se už o 14. ročník turnaje, o který je stále velký zájem, což svědčí o stoupající úrovni turnaje,“ uvedl za tým organizátorů Ondřej Klíč. „I letos máme možnost přivítat špičkové celky z celého světa, které stojí za to vidět. Hlavními taháky budou určitě mužstva Glasgow Rangers a Wolverhampton Wanderers z britských ostrovů.“

Osmnáct účastníků bylo rozlosováno do šesti základních skupin, které se odehrají v sobotu. První dva týmy z každé skupiny projdou do zlaté skupiny, třetí a čtvrtý tým do stříbrné, poslední dva spadnou do bronzové skupiny, v nichž se bude hrát v neděli o umístění.

Po oba dny budou k dispozici tři sportovní areály, v každém z nich se nachází dvě hrací plochy. „V Modré, na Klíši i na Městském stadionu bude vstupné po oba dny zdarma. Finále je naplánováno na Městský stadion na neděli na 14.40,“ pozval Klíč fanoušky.

Ti si mohou udělat pěkný fotbalový víkend, už v pátek v 18 hodin totiž nastoupí doma áčko Army, v sobotu a v neděli pak od 17.00 respektive od 16.30 nastoupí na umělé trávě Městského stadionu k mistrákům ústecké ženy a juniorky. (db)

Fotbal, Albim cup 2019

SOBOTA (8.30 – 16.00)

Skupina A (UMT a tráva Městský stadion, Ústí n. L.):

FK Ústí nad Labem, FC Slovan Liberec, Zaglebie Lubin, 1. FC Slovácko, Perth Football Academy, Glasgow Rangers

Skupina B (tréninkové centrum mládeže, Klíše):

Sigma Olomouc, Wolverhampton Wanderers, Slavia Praha, FK Teplice, Manly United, Legia Warszawa

Skupina C (Modrá u Děčína):

Dynamo Dresden, Viktoria Plzeň, Hertha Berlín, Zbrojovka Brno, Mostecký FK, Sparta Praha



NEDĚLE (8.30 – 17.00)

Skupina gold (Městský stadion) – týmy na 1. a 2. místě

Skupina silver (TCM Klíše) – týmy na 3. a 4. místě

Skupina bronze (Modrá) – týmy na 5. a 6. místě