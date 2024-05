Čtvrtý ročník Zaměstnanecké ligy Deníku nabídl v úterý odpoledne také okresní kolo Ústecka. Postup dál nakonec slaví Chart Ferox, který, stejně jako druhý finalista, tým Evromatu, výrazně vylepšil loňské umístění.

Pět účastníků, kteří se utkali v jedné skupině každý s každým, přivítal tentokrát útulný areál TJ Střekov s perfektním pažitem. Jako tradičně hrál brankář a pět hráčů v poli, kteří mohli během dvacetiminutového zápasu (2x10 minut) hokejově střídat. Na dvou hřištích souběžně turnaj rychle odsýpal. To však, i vzhledem k teplému a slunečnému počasí, znamenalo také náročný program pro všechny týmy, po 4. kole ve skupinách jim tak dopřálo přestávku taneční vystoupení děvčat z ústecké skupiny Freedom.

Svou kvalitu od začátku turnaje ukazoval tým Evromatu, který ve skupině třikrát vyhrál a pouze jednou remizoval, což mu s přehledem stačilo na první příčku a postup do finále. Tam ho díky výhře 4:2 v závěrečném mači doprovodili hráči Chart Ferox, na poražený Edgewell zbyl jen boj o bronz.

Ten se proměnil v jasnou záležitost, třetí tým základní skupiny smetl DS Smith 7:0. Finálový mač měl o poznání vyrovnanější průběh, Evromat v něm nakonec zaznamenal první porážku na turnaji, po výhře 3:1 se tak z postupu dál radoval jeho soupeř.

"Byl to povedený turnaj, počasí nám vyšlo, jsme maximálně spokojení. Chtěli jsme vyhrát, ale bohužel to nevyšlo, snad se nám povede příští rok tuto příčku vylepšit," uvedl za bronzový Edgewell Matouš Pírek, který dělá na nákupním oddělení firmy.

"Ve finále už jsme byli unavení, hlavně bratři Horváthové, kteří nás táhli celý turnaj. Oni nás táhli, my jim to kazili (smích). Ale i tak jsme se dostali do finále, což je určitě lepší než minulý rok, kdy jsme byli poslední. Přijeli jsme si zahrát hlavně pro zábavu, takže druhé místo je pro nás skvělé," hodnotil stříbrnou příčku firemní mistr Evromatu Matěj Raimr.

"Přijeli jsme sem s cílem umístit se co nejvýš. Vzhledem k tomu, že jsme neměli brankáře, je to obrovský úspěch. To, že vyhrajeme, jsme úplně nečekali. Stejně jako minulý rok, kdy jsme se zúčastnili poprvé, to i letos bylo výborné," shrnul zlaté medaile a postup do krajského kola Štefan Pravda, který se nakonec postavil mezi tři tyče týmu Chart Ferox.

A jaké ceny na vítěze čekají? Z okresních kol se postupuje do krajských a pak do celorepublikového finále. Nejúspěšnější celky se mohou těšit například na třídenní letecký zájezd na fotbalové utkání ligy dle svého výběru, nebo na dvoudenní pobyt v Plzni s návštěvou Plzeňského Prazdroje či na čtyřdenní wellness pobyt v SPA resortu PAWLIK-AQUAFORUM ve Františkových Lázních.

VÝSLEDKY:

Zápasy skupina:

SSI Technologies - Chart Ferox 0:6, DS Smith - Edgewell 1:3, SSI Technologies - Edgewell 0:4, Chart Ferox - Evromat 1:3, Chart Ferox - DS Smith 3:2, SSI Technologies - Evromat 1:9, SSI Technologies - DS Smith 0:6, Edgewell - Evromat 1:1, DS Smith - Evromat 0:5, Chart Ferox - Edgewell 4:2

Pořadí ve skupině: 1. Evromat, 2. Chart Ferox, 3. Edgewell, 4. DS Smith, 5. SSI Technologies.

Zápas o 3. místo: Edgewell - DS Smith 7:0

Finále: Evromat - Chart Ferox 1:3