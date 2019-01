Střekov – Podruhé v řadě se pokoušeli o návrat do krajského přeboru, podruhé v řadě marně. Po loňském druhém místu letos obsadili fotbalisté Střekova v 1.A třídě třetí příčku a postup jim tak znovu o vlásek unikl. „Rozhodující nakonec bylo, že jsme zbytečně ztráceli body na hřištích soupeřů," přiznal kouč Osady Petr Čítek.

Fotbalisté Střekova (vlevo Novotný) zakončili letošní sezonu v 1.A třídě na třetí příčce tabulky. | Foto: DENÍK/Rudolf Hoffmann

Nakonec jste obsadili třetí příčku, je to úspěch či neúspěch?

Dá se říci, že je to umístění, na které momentálně máme. Dva týmy byly v průběhu sezony lepší než my a zaslouženě skončily v tabulce před námi. Jarní část sezony jsme celkem zvládli a jsem rád, že jsme uhájili to třetí místo.

Přesto se ale před sezonou mluvilo o návratu do přeboru…

To je pravda, před sezonou měl tým ambice. I v zimě po mém příchodu k týmu jsme se bavili o tom, že to zkusíme a na začátku jarní části se nám dařilo. Pak ale přišla zbytečná domácí porážka s Mojžířem, která to všechno zlomila. Rozhodující ale bylo, že jsme zbytečně ztráceli body na hřištích soupeřů. Od klání v Soběchlebech, kde jsme vyhráli, jsme už venku jen remizovali a naposledy v Milešově prohráli.

Přitom s Milešovem jste předvedli jeden z nejlepších výkonů…

Předvedli jsme slušný výkon, ale zápas hodně ovlivnil rozhodčí. Prohráli jsme dvěma góly z penalt. Mrzí mě ale i další zápasy, třeba již zmíněný s Mojžířem, kdy jsme zahodili spoustu šancí a nebo s Roudnicí, ve kterém jsme prohráli jasně 0:3 a vůbec jsme ho nezvládli.

Kdo patřil během sezony k největším oporám vašeho týmu?

Určitě Ruda Vošahlík, který byl se třinácti góly naším nejlepším střelcem. Slušné výkony předváděl i brankář Dvořák, což dokazuje fakt, že jsme na jaře dostali jen čtrnáct branek. Vůbec celá obrana se v jarní části sezony zlepšila. Stabilní výkony předváděli hráči z osy týmu jako Chrudimský, Rohlík, Ren, Stárek. Naopak mě trochu zklamal útočník Bednář, který dal na jaře jen tři góly, přestože měl hodně šancí.

Jaké změny čekají váš tým během letní přestávky?

Nějaké asi budou, někteří hráči si chtějí zkusit vyšší soutěž. Doufám, že se nám je podaří nahradit. Byl bych rád, kdyby v týmu pokračoval Šindelář. Co se týče mě, dohodli jsme se s vedením, že u týmu zatím zůstanu.