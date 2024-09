Jako by měl letos na Ústí recept. Návod, který zatím neprozradil nikomu jinému. Zdeněk Hašek a jeho Kladno je prozatím jediným týmem, který dokázal porazit třetiligového favorita, zle mu zatopil i na jeho půdě během 3. kola MOL Cupu. "Spoustu těch kluků jsem trénoval, takže pořád věřím, že Ústí svou roli nakonec zvládne a postoupí zpět do 2. ligy," prozradil mimo jiné po velké bitvě v Ústí.

Ačkoliv by z něj mohlo sálat zklamání z vyřazení, zvlášť po heroické druhé půli, zůstával pozitivní. Své hráče chválil, uznal i kvalitu Severočechů, kteří podle něj zkrátka musí třetí ligu vyhrát, byť už v jeho svěřencích našli přemožitele.

Jak moc mrzí, že jste nakonec nedokázali dokonat tak fantastický obrat?

Mrzí mě to hlavně kvůli hráčům, protože ve druhé půli ukázali, jaké má to mužstvo charakter. Nevzdali se, hráli do poslední sekundy a odměnou jim bylo srovnání na 4:4.

Co jste říkal hráčům v poločase? Byla v kabině nějaká bouřka?

Vůbec ne, vlastně jsem skoro ani nemluvil k těm hráčům, kteří hráli. Jen těm novým, kteří šli do druhé půle, jsem oznámil, že jsme změnili rozestavení. Šli tam kluci, kteří mají tu minutáž a zkušenost velkou a věřil jsem, že vedle mladých, kteří nastoupili v základu, jelikož průměr naší základní sestavy byl 21,5 roku, mohou se zápasem ještě něco udělat. Samozřejmě to, že srovnáme na 4:4, jsem nečekal ani já sám, spíš jsme se báli, aby to nebyla nějaká ostuda, ale narovinu říkám, že změnami v poločase jsme posílili naši kvalitu.

Kdyby se místo penalt prodlužovalo, věříte, že byste i díky euforii dokázali Ústí zlomit?

To je spekulace, objektivně zase musím říct, že domácí šli za stavu 4:3 dvakrát sami na bránu, jen dobře nevyřešili jasné situace. My jsme dali gól z poslední standardky, povedlo se nám zdramatizovat zápas, lidé viděli penalty, takže za mě to bylo v pořádku. Chtěli jsme prorotovat všechny hráče z kádru a vidět i některé kluky, kteří nedostávají takovou minutáž v lize, a prověřit si je v takto těžkém zápase proti týmu, který by měl naší skupinu třetí ligy vyhrát.

O Armě tedy mluvíte jako o hlavním favoritovi soutěže, ale podruhé během letošní sezóny jste si dokázali, že se s Ústím dá hrát…

Já to pořád vidím stejně jako když z této soutěže postupovala Viktorka Žižkov. Kvalita toho týmu se nakonec ukázala, dejme tomu, že hráči si na tuto soutěž musí zvyknout, případně stále staví a budují tým. Spoustu s těch hráčů jsem trénoval, takže věřím tomu, že tu roli nakonec zvládnou a Ústí letos ten postup dotáhne.