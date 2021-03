Současný předseda OFS Ústí nad Labem Josef Zitko a proti němu Tomáš Uxa. Zástupci fotbalových klubů na Ústecku budou o předsedovi okresního fotbalu rozhodovat ze dvou kandidátů. Přinášíme krátký rozhovor s oběma.

Fotbalové volby - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Miloš Vrátný

Mohl byste se krátce představit?

Josef Zitko: Myslím, že mě každý zná. V ústeckém fotbale působím jako hráč 30 let, jako funkcionář asi 12 let. Jsem předsedou okresu, předtím jsem působil jako člen komise rozhodčích, byl jsem i ve výkonném výboru krajského fotbalového svazu, dva roky jsem měl na starost komisi rozhodčích.

Tomáš Uxa: Jsem ročník narození 1971. S fotbalem jsem začínal v Ústí na Armě. Pak jsem hrál chvilku v Brozanech. V roce 1994 jsem odešel do Německa, kde jsem strávil 25 let jako hráč i jako trenér. Před dvěma lety jsem se vrátil do Trmic, kde působím v roli trenéra.