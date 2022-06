Pouze s jedinou porážkou absolvoval turnaj tým Krajského ředitelství policie hlavního místě Prahy. Po sto odehraných minutách tak z jeho tábora sálala skvělá nálada. „Postup do finále je fantastický. Panovala tu výborná atmosféra. Sešly se skvělé týmy. Bylo to perfektně připravené. Myslím, že si to každý užil,“ sdělil člen vítězů Martin Pokorný své dojmy z turnaje, který byl pro jeho barvy úspěšným reparátem za loňské vyřazení v jednom ze základních kol.

Na hráčích nejlepšího mužstva bylo od prvních minut znát, že o sobě na hřišti ví. „Scházíme se k různým turnajům, i mezi odděleními, udržujeme tak zároveň i dobré vztahy,“ potvrdil Pokorný. Ve svých řadách policisté navíc měli i hráče s bohatými zkušenostmi z velkého fotbalu. „Ondra Průcha, jeho brácha David, nebo Dušan Lizáků – to jsou všechno bývalí hráči Vlašimi, fotbal mají prostě v krvi,“ zmínil trio válící ještě středočeskou I. A třídu v jediném týmu, konkrétně na severní hranici hlavního města v Klecanech.

Ani znatelná sehranost ale nedokázala zabránit ve čtvrtém kole porážce od Crystalexu Nový Bor. „Neproměňovali jsme tam šance a soupeř v tom byl lepší. Vyhrál zaslouženě,“ uznal Martin Pokorný, jehož tým ale nenechal v následném utkání o všechno nic náhodě a po vyrovnání soupeře na 1:1 brzy odskočil a celkově vyhrál 5:1. „Řekli jsme si, že do toho musíme dát všechno. Povedlo se to. Těšíme se už na finále a doufám, že budeme úspěšně reprezentovat i nadále,“ dodal kolektivem zvolený „mluvčí“ policistů Martin Pokorný.

Rovněž čtyři výhry zaznamenala křešická firma Schoeller. Ta měla na stadionu nejen jasně největší diváckou podporu, ale v sestavě především prvoligového futsalistu a fotbalistu divizního Štětí Jiřího Vokouna. Na druhou příčku ji odsunula pouze porážka ve vzájemném utkání s policisty.

Pomyslný černý Petr zůstal v rukách hráčů firmy Philip Morris. Dveře do boje o atraktivní věcné ceny v čele se zájezdem na utkání Evropské ligy zabouchla až ona prohra v závěrečné přímé bitvě o postup. Kutnohorští ale brali vyřazení sportovně.

„Zklamaní nejsme. Samozřejmě je to škoda. V té konkurenci, která tu byla, je pro nás třetí místo úspěch. Bohužel jsme se dva zranili a neměli na střídání, takže síly došly,“ řekl po porážce Zdeněk Daru. S partou hrající fotbal podobně jako on v Tupadlech spíš na nižší úrovni a pro žízeň si i tak premiérovou účast ve fotbalovém projektu Deníku pochvaloval. „Za nás můžu říct, že to je bomba.“

Čtvrté místo si třemi výhrami, včetně jedné kontumační, zajistili novoborští skláři z Crystalexu. Na pátou pozici dosáhl i přes odstoupení ze závěrečného utkání kvůli zraněním a únavě TOS Varnsdorf. Jediným účastníkem čtvrtečního semifinále, který nepoznal vítězství, byl mostecký United Energy.