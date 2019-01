Velké Březno - Fotbalisté velkobřezenské Jiskry se dál topí v neuvěřitelné krizi. Na hřišti České Kamenice prohráli 1:3, utrpěli už osmou porážku v sezoně a dál zůstávají beznadějně poslední.

„Situace není dobrá, střelecky se trápíme. Kdyby nám to tam padalo, tak jsem přesvědčený o tom, že bychom byli někde uprostřed tabulky," říká asistent Jiskry Miroslav Hlaváček.

I v Kamenici si jeho tým vypracoval dostatek šancí, jenže dostat míč do sítě je pro hráče Velkého Března neřešitelný rébus. „Borovec šel dvakrát sám na brankáře, měli jsme minimálně čtyři tutovky. Nic jsme ale nedali a prohrávali už 0:3. V závěru se pak Borovec trefil a zkorigoval to. V posledních třech kolech podzimu máme doma Libouchec, jedeme do Mojžíře a končíme doma se Střekovem. Chceme šest bodů," dodal Hlaváček.

Česká Kamenice - Velké Březno 3:1 (1:0) Branky: Hodač 3 - Borovec. Rozhodčí: Kolátor. ŽK: 0:4. Diváci: 100.

Velké Březno: Ondrka - Berjak, Neuman, Kulhánek, Pechánek - Valenta, Borovec, Králíček (46. Virt), Lapšo (70. Demčenko) - Gajdoš (75. Charvát), Čapek (70. Maturkanič).