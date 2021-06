Experti ze severu Čech mají zajímavé postřehy. "Myslím si, že to vyhraje Německo. Bylo by to takové romantické. Po dlouhé době končí Joachim Löw, návrat naopak hlásí Müller a Hummelsem. Přeju jim to. A my? Já si myslím, že ze skupiny postoupíme. Nemáme co ztratit, po dlouhé době máme tým, ve kterém hrají hráči, kteří působí v TOP ligových soutěží. Navíc pravidelně hrají. Budeme potřebovat štěstí," tuší Fenin, naposledy hráč FK Řeporyje:

Martin Vrtiška. Bývalý fotbalista Bohemians, Teplic nebo Ústí nad Labem, nyní funkcionář TJ Krupka:

1. Mistrem Evropy by se mohla stát Francie, která ve finále porazí Itálii. Ale nevím, jak je to s pavoukem, jak se týmy můžou potkat.

2. Přestože jsem velkým fanouškem našeho národního mužstva, tak si myslím, že v naší skupině neuděláme ani bod. Ale zde bych se hrozně rád mýlil….

3. Kylian Mbappé. Věřím že zase potáhne Francii, stejně jako v roce 2018 na mistrovství světa.

Pavel Verbíř. Bývalý fotbalista Teplic, nyní vedoucí prvoligového mužstva FK Teplice:

1. Za mistra Evropy tipuji Francii, ve finále porazí Anglii. Ale nevím jestli dle pavouku ME můžou na sebe narazit dříve.

2. Moc teď třeba českého fanouška nepotěším, ale myslím si, že nám postup ze skupiny těsně unikne. Moc rád bych se spletl.

3. Většinou bývá hvězdou ten, kdo bude dávat góly. Tipuji, že hvězdami budou Mbappé, Immobile, Lewandowski, ale jak už to na turnajích bývá, vylétne upozorní a zviditelní se někdo úplně nečekaný.

Petr Voříšek. Mistr Evropy do 21 let, rodák z Děčína, bývalý hráč Sparty nebo Teplic:1. Těžká otázka, asi Brazílie (smích). Ne, teď vážně. Myslím si, že to bude Německo, to je typicky turnajový tým. Líbilo by se mi, kdyby stál proti nim technický mančaft. Takže Španělsko, Portugalsko nebo Francie.2. Jsem optimista, postup ze skupiny by byl velkým úspěchem. Co bude dál, to nikdo neví, netroufám si odhadnout, kam až půjdeme. Mě by se hlavně líbilo, abychom byli na kluky hrdí, fandili jsme v hospodách a třeba na náměstích. Věřím, že nás to více stmelí.3. Myslím si, že i v 36 letech má Ronaldo stále co nabídnout. Nejen gólově. Za mě bude ale největší hvězda Kylian Mbappé.

Jakub Jugas. Obránce Cracovia Krakov, bývalý hráč pražské Slavie Praha, Jablonce nebo Liberce:

1. Věřím Anglii, bude vlastně na domácí půdě. Skladba anglického týmu je dobrá, mají velkou kvalitu. Kdo ve finále k ní? Itálie, Německo. Opravdu těžko říct.

2. Hodně napoví první zápas proti Skotům. Věřím, že můžeme něco uhrát i proti Chorvatsku, s Anglií to bude hodně těžké. Ale doma jsme jí porazili, proč by to nešlo i venku. Pokud postoupíme ze skupiny, může se stát všechno. Do finále pak budou zbývat jenom tři zápasy. Jak jsem řekl, hodně důležité bude, zda porazíme na úvod Skotsko.

3. Myslím si, že by to mohl být Kylian Mbappé. Má fantastickou formu. Moc bych to ale přál někomu z naší reprezentace. Tomáš Souček může zazářit, proč ne. Bylo by to super.

Jaroslav Zelený. Obránce FK Jablonec nad Nisou či Karviné:

1. Adeptů na vítězství je víc, ale myslím, že letos ovládne mistrovství Německo. Mistrovství světa jim těžce nevyšlo. Teď mají velmi dobrý tým, proto věřím, že to na EURU dotáhnou do vítězného konce. Ve finále porazí Francii.

2. Samozřejmě bych klukům přál, ať to dotáhnou co nejdál. Budou to mít ale hodně těžké. Anglie a Chorvatsko jsou velmi silné týmy, které nebude lehké porazit. Kdo ví, třeba postup vyjde.

3. Věřím, že hvězdou bude Kevin De Bruyne. Hrozně se mi líbí jeho myšlení na hřišti a výtečná kopací technika. Patří mezi nejlepší hráče a na ME to potvrdí.

Patrik Gedeon. Bývalý obránce pražské Slavie, Blšan, Dukly:

1. Těžko tipovat celkového vítěze, protože týmy, které jsou na Euru mají všechny svoji kvalitu.

2. Češi nesestavili vůbec špatnou reprezentaci.

3. Já se těším především na individuální výkony, protože hrát bude spousta hvězd. Kdybych ale mě jeden tým vyzdvihnout tak určitě Angličany, jsem na neskutečně moc zvědavý.

Jan Gruber. Bývalý hráč Jablonce nad Nisou, Mladé Boleslavi, Příbrami nebo Českých Budějovic:

1. Myslím, že turnaj nakonec vyhraje Francie. V kádru má skutečně velký počet vynikajících individualit, navíc jde o typické turnajové mužstvo. Vsadil bych na ni,

2. Hádám, že našim fotbalistům turnaj nějak zvlášť nevyjde. Mužstvo v poslední době hodně těžilo z hráčů pražské Slavie, ti jsou podle mě již ale unavení. Euro náš tým bohužel nezastihne ve správné formě.

3. Jasnou volnou je pro mě Kylian Mbappé. Má na to nejlepší předpoklady, navíc za sebou bude mít opravdu skvělý tým.

Vojtěch Štěpán. Bývalý hráč Hradce Králové, Slavie, Jablonce:

1. Nejlepší tým mají asi Francouzi, tak je považuji za největší favority Eura. Také Portugalci mají silný kádr, navíc je můj oblíbený Ronaldo, také oni mohou mezi nejlepšími být.

2. Česká reprezentace na Euru muže výsledkově překvapit, ale je pravdou, že máme velice silnou skupinu. Ale jako správný Čech říkám, že postoupí ze skupiny do vyřazovací části.

3. Jak už jsem řekl, tak Ronaldo je můj největší oblíbenec a stále muže být nejlepším střelcem Eura. Stejně jako Mbappé. Tyhle dva fotbalisty uznávám a očekávám, že na šampionátu zazáří.

Martin Hruška. Bývalý hráč Teplic, Mostu, Plzně či Zlína:

1. Věřím nejvíc Francii. V posledních letech jim to opravdu šlape, dojdou proto na vrchol.

2. Naší reprezentaci budu samozřejmě fandit, moc bych jim přál postup ze skupiny. Bude to ovšem v konkurenci Anglie, Chorvatska a Skotska hodně těžké. Myslím si, že to nevyjde.

3. Hvězdou evropského šampionátu podle mě bude Kylian Mbappé.