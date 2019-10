V letošním roce probíhá obnova starých vojenských vozů za nové. Staré vozy od profesionálů dostávají dobrovolníci, kterým pak slouží dál. Podobně se k Tatře dostali také hasiči na Střekově. „V minulosti jsme uspořádali akci pro děti, na kterou přišla také paní Věra Nechybová. Viděla naší stařičkou techniku, a říkala, že nám zkusí pomoci,“ odhaluje zajímavé okolnosti zisku vozu šéf dobrovolných hasičů na Střekově Antonín Bauer.

Právě vzhledem k tomu, že se Věra Nechybová výrazně zasloužila o to, že vůz získali střekovští hasiči, dostal vůz přezdívku Věrka. „Shoda náhod způsobila to, že v době, kdy v tomto městě bylo MČR v hasičském sportu, tak jsem si vzpomněla, že by ti naši kluci a holky potřebovali pomoct. Jsem hrdá na to, že se podařilo auto získat. Z té přezdívky jsem opravdu dojatá,“ řekla Věra Nechybová.

Tento vůz měl patřit jinému sboru dobrovolných hasičů, ale ten jej odmítl. I díky tomu se k Tatře 815 CAS 32 dostali hasiči na Střekově, pro které je tento moment velmi důležitý. „Střekov se nachází v místech, která jsou zátopová. Potřebujeme mít techniku, se kterou se můžeme bezpečně pohybovat a nejsme limitovaní. S novým vozem můžeme v případě potřeby zasahovat hned,“ dodal Bauer.