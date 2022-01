Jednoho dne se narodili tři medvědi. Vojta, Kuba a Matěj. Když poprvé otevřeli oči, tak je hrozně moc zaujal svět kolem dokola. Nejmladší Matěj chtěl do Číny. Kuba že ne, že pojedou do Austrálie. Vojta se s nimi nechtěl hádat, ale také nechtěl do Číny, ale ani do Austrálie. Chtěl jet do České republiky. Všichni si řekli, že je to dobrý nápad a prohlásili, že tam pojedou.