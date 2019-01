Ústí n. L. - Ústečtí Lvi řádí. Dalším týmem který odnesl jejich skvostnou formu byla Poruba. Její hráči byli na ledě Zlatopramen Areny jen do počtu a už po první dvacetiminutovce nebylo o vítězství Severočechů pochyb.

Hokejisté Ústí doma rozstříleli Porubu a vrátili se na druhou příčku prvoligové tabulky. | Foto: Deník/ Karel Pech

Svěřenci kouče Hořavy vlétli do utkání jako blesk a hned od úvodu se tlačili před branku soupeře. Hráči Poruby odolávali až do 11. minuty, kdy k radosti domácích fanoušků poprvé rozvlnil síť hostující branky mladík Kloz. V dalším průběhu úvodní třetiny se trefili ještě Špirko se Skleničkou a do kabin šli Lvi s třígólovým náskokem.



Do druhé části nastoupili hosté se změnou na postu brankáře, ale ani Smolka tlak severočeského celku neustál. Poprvé inkasoval ve 29. minutě, kdy agilní Dragoun využil dvojnásobnou přesilovku domácích a o šest minut později zvyšoval už na 5:0 svou druhou brankou v utkání mladík Kloz.



Kdo by však čekal, že už se Lvi nikam nepohrnou, ten by se šeredně mýlil. Hned ve druhé minutě poslední části totiž uzavřel gólový půltucet Ústečanů zkušený Prorok a krátce před koncem zápasu dokonal zkázu Poruby nejlepší střelec Lvů Šagát.



Severočeši tak navázali na poslední domácí duel s Jihlavou (8:1) a Porubu ve Zlatopramen Areně deklasovali 7:0. Výhra je navíc katapultovala na druhé místo prvoligové tabulky.



„I přesto vysoké vítězství jsou věci, které se dají našim hráčům vytknout. Třeba v první třetině nám hosté dvakrát ujeli a podržel nás brankář Volke. Jinak je ale naše mužstvo doma úplně jiné než venku. Dobře bruslíme, snažíme se hrát nátlakový hokej a vytváříme si střelecké příležitosti. Nevíme proč nám to nejde i venku, tam jsme zatím úplně opačné mužstvo,“ řekl po utkání ústecký asistent trenéra Jan Votruba.

HC Slovan Ústečtí Lvi - HC VOKD Poruba 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)



Branky a nahrávky: 11. Kloz (M. Novák, Hanzl), 14. Špirko (M. Látal), 18. Sklenička (Šagát, Dragoun), 29. Dragoun (Šagát, Tůma), 34. Kloz (Novotný, Hanzl), 42. Prorok (Novotný), 57. Šagát (Dragoun, Sklenička). Rozhodčí: Jebavý – Mašek, Hynčica. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:0. Diváci: 2239. Muž zápasu: Dragoun.

Ústí: Volke – Němeček, Pojkar, Bolf, Tůma, Klobouček, Zeman, Novotný, Vágner – M. Látal, Špirko, Heřman – Šagát, Dragoun, Sklenička – Janků, Pazourek, Prorok – Kloz, Hanzl, M. Novák. Trenér: Hořava.

Poruba: Iláš (21. Smolka) – Ovšák, Vajda, J. Suchý, Vnenk, Buček, Tesařík – Gelačák, Najdek, Zdeněk – Pavelek, Ivan, Červenka – Urban, Rehuš, Kolařík – Mocek, Janečka, Palík. Trenér: Trojan.