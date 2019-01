Ústí nad Labem-Ústečtí Lvi poslední domácí zápas v základní části první hokejové ligy zvládli. Ve včerejším utkání s Chrudimí se sice dlouho trápili, o svém vítězství však rozhodli v prodloužení, když se trefil Hovorka.

Ve včerejším prvoligovém střetnutí byl hrdinou chrudimský gólman Šrámek, který přiváděl domácí hokejisty k šílenství. Na snímku ho nedokázal překonat Heřman. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Favorizovaní svěřenci kouče Miloslava Hořavy nastoupili do zápasu oslabeni o trojici marodů Pazourka, Mikulíka a Dragouna, na ledě to ale znát nebylo. Lvi se od začátku zápasu vrhli do útoku a už během první třetiny si vytvořili několik slibných šancí. Tu největší spálil v přesilové hře slovenský forvard Hovorka. V 16. minutě utkání trefil z kruhů Janků jen skvěle chytajícího Šrámka.

Ten ve Zlatopramen Areně přiváděl útočníky Severočechů doslova k šílenství. Až ke konci první části se osmělili i hosté, když těsně před první sirénou musel Salfický nadvakrát zasahovat.

Ve druhé třetině tlak Lvů rostl. Ve 27. minutě zastoupil Šrámka na brankové čáře ústecký bek Vágner, který je v celku Chrudimi na hostování. Krátce po polovině zápasu musel Šrámek opět čelit tlaku Lvů v přesilové hře. Nejblíž ke gólu měl ve 32. minutě Novák, ale jeho dělovka z kruhů šla těsně mimo. I proto byl stav po dvou třetinách vyrovnaný.

Do poslední části vstoupili Lvi opět tlakem, ale žádnou ze svých šancí nevyužili. Ve 47. minutě zápasu dostal perfektní přihrávku Kuchejda, ale z metru nechal vyniknout lapačku Šrámka.

Na řadu tak přišlo prodloužení, ve kterém se hned po půl minutě dokázal přesně trefit slovenský útočník Marek Hovorka a nechal tak zapomenout na své předchozí nevyužité šance.

Ústečtí Lvi – Chrudim 1:0 v prodl. (0:0, 0:0, 0:0 – 1:0).



Branka a nahrávky: 61. Hovorka (Heřman, Špirko). Rozhodčí: Jeřábek – Trunečka, Kašík.

Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 2033. Muž zápasu: Šrámek.



Ústí: Salfický – Bolf, Tůma, Němeček, Macháček, Klobouček, Zeman, Pojkar – Hovorka, Špirko, Heřman – Čaloun, Šagát, Sklenička – Janků, Hanzl, Šaffer – M. Novák, Havlíček, Kuchejda. Trenér: Hořava.

Chrudim: Šrámek – Toužimský, M. Vágner, Lojek, Petr Suchý, Šafařík, Zukal, – Zadina, T. Martinec, J. Šeda – Valko, Stoklasa, Žák – Klejna, Stavenský, Bělohlávek – T. Bláha, Zohorna, Semorád. Trenér: Hosták.