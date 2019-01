Ústí nad Labem /FOTOGALERIE/ - Bravo! Ústečtí Lvi vstoupili do vyřazovací fáze prvoligové soutěže pravou nohou. V domácí Zlatopramen Areně porazili v prvním čtvrtfinálovém souboji celek Benátek nad Jizerou a ujali se vedení v sérii.

Duelu mezi prvním a dvanáctým týmem základní části předcházela ohnivá show, která zdvihala diváky ze sedadel. Vstup do utkání vyšel Ústeckým Lvům náramně. Už po 41 vteřinách přihrál zpoza branky Heřman volnému Hovorkovi, který propasíroval puk za záda hostujícího brankáře Stejskala.

V polovině první části mohl tentýž muž skóre navýšit, ale po přihrávce Špirka jeho střelu z úhlu brankář Benátek vyrazil koncem hole. Ve 14. minutě se poprvé osmělili i hosté, ale Skořepa zblízka minul branku.

I do druhé dvacetiminutovky vkročili lépe svěřenci kouče Hořavy. V čase 24:20 dostal slovenský kanonýr Špirko ideální přihrávku od Hovorky a přízemní střelou z úhlu využil přesilovku. O dvě minuty později se však dočkali i hosté, když Pabiška šikovně tečoval střelu Pavlů.

Přesilovky se nakonec staly hráčům Benátek osudnými. Další z nich totiž v polovině utkání využil po přihrávce Nováka obránce Němeček a znovu poslal Lvy do dvoubrankového vedení.

V poslední třetině Lvi ještě navýšili gólový účet zápasu, když ve 49. minutě využil další přesilovou hru Janků. Ústečané se i nadále tlačili před branku soupeře a brankář Stejskal se v kleci Benátek rozhodně nenudil. Lvi se v závěru dočkali i dalších branek, když se nejprve trefil Procházka a v poslední minutě uzavřel skóre zápasu kapitán Čaloun.

ÚSTÍ - BENÁTKY 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)



Branky a nahrávky: 1. Hovorka (Heřman), 25. Špirko (Hovorka), 31. Němeček (V. Novák), 49. Janků (Čaloun, Klobouček), 56. S. Procházka (Pojkar), 60. Čaloun (Macháček) - 27. M. Pabiška (Pavlů). Rozhodčí: Petružálek, Zubzanda - Koskuba, Bertlík Vyloučení: 5:9 Využití: 3:0. Diváci: 4320.Muž zápasu: Hovorka. Stav série: 1:0

Ústí: Salfický - Němeček, Macháček, Kříž, Tůma, Klobouček, Zeman, Pojkar, Gýna - Hovorka, Špirko, Heřman - Šagát, Mikulík, Sklenička - Janků, Hanzl, Čaloun - M. Pšurný, V. Novák, S. Procházka Trenér: Hořava

Benátky: Stejskal - Kolafa, M. Tondr, Pavlů, Kolmann, Kajínek, Hrach, Müller - Konečný, Urban, O. Hruška - Kopic, J. Skořepa, Weiss - M. Pabiška, Bárta, Nevyhoštěný - L. Tondr, Kazatel, Kadeřábek Trenér: Čermák

JE PŘED NÁMI JEŠTĚ DLOUHÁ CESTA, VARUJE HOVORKA



Ústí nad Labem - Už v první minutě zápasu dostal svou trefou fanoušky do varu. Slovenský hokejový útočník Marek Hovorka se významnou měrou podílel na vítězství Ústeckých Lvů v prvním čtvrtfinálovém utkání 1. ligy nad Benátkami. Ke své trefě z úvodu klání přidal později i jednu asistenci a stal se mužem zápasu.



Marku, vyhráli jste 6:1, jak byste zápas zhodnotil?



Začali jsme dobře a dali jsme rychlý gól. Mohli jsme využít i další šance, ale byli jsme trochu nervózní. Potom jsme se ale rozpohybovali a začali jsme hrát lépe. Nakonec je to krásný výsledek.



Trefil jste se hned v prvním minutě zápasu, jak byste situaci popsal?



Honza Heřman měl puk za bránou a parádně mi to nahrál před ní. Vystřelil jsem a nejdřív jsem myslel, že to gól není, ale pak to brankáři nějak prošlo mezi nohama.



Branka v první minutě, to se v tak důležitých zápasech nestává často…



(smích) Já jsem prostě typ, který chce dát gól v každém střídání a jde do toho naplno. Padlo to tam a o to lépe se nám pak hrálo.



Co pro vás to vítězství znamená?



Hodně. Je to pro nás povzbuzení do dalších bojů. Před námi je ale ještě dlouhá cesta.



Překvapil vás soupeř něčím?



Věděli jsme, že Benátky dobře brání a dlouho se nám nedařilo jim odskočit na dvoubrankový rozdíl. Pak to tam ale začalo padat.

Spolupracovali Otakar GABRIEL & Pavel Přibyl