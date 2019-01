Hradec Králové -Ústečtí hokejisté jsou ve finále 1. ligy! Svěřenci trenéra Miloslava Hořavy sice v šestém semifinálovém klání prohrávali na ledě Hradce Králové už 0:2, přesto nakonec bitvu zlomili ve svůj prospěch a nadále mohou snít sen o návratu do extraligy.

Ústecký obránce Petr Macháček se právě raduje z branky v síti Hradce. Lvi šesté semifinále na ledě soupeře zvládli a po vítěztsví 6:4 se probojovali do finále 1. ligy. | Foto: DENÍK/David Taneček

Na svého finálového soka si však musí počkat do zítra, kdy se rozhodne mezi brněnskou Kometou a Chomutovem (3:3 na zápasy).



Skóre nedělního zápasu otevřeli Východočeši, když se v 7. minutě klání trefil pod víko Salfického brány Hruška. I v dalším průběhu první dvacetiminutovky byli domácí hráči mnohem aktivnější a Lvi hráli díky častým faulům ve čtyřech. Žádná z přesilových her Hradce se však neujala, když akcie Severočechů držel při životě famózními zákroky brankář Salfický.



Na začátku druhé části ale jednička Lvů kapitulovala podruhé, když se přesně trefil Polák. V tu chvíli by si na vítězství Ústečanů vsadil málokdo. Jenže družina kouče Hořavy zápas nevzdala a ještě do přestávky naklonila misky vah na svou stranu, když se postupně trefili obránci Pojkar s Macháčkem a nestárnoucí hvězda klubu Janků.



Do třetí části vstoupili Lvi s odhodláním co nejrychleji zápas rozhodnout a za svou aktivitu byli náležitě odměněni. Už ve 43. minutě totiž Pazourek zblízka překonal brankáře Koutského a zvýšil na 4:2 pro Ústí.



Kdo by však čekal, že je rozhodnuto, ten by se mýlil! Hradečtí se nevzdali a hned o tři minuty později snížili Hruškou.



Nervy drásající přestřelka pokračovala. Lvy nejprve v 50. minutě poslal zpátky do dvoubrankového vedení útočník Mikulík, vzápětí však snížil šťastnou brankou (odrazila se od zad obránce Kloboučka – pozn. aut.) Roubík a udržel tak domácí hráče v utkání.



Šance Východočechů na prodloužení sezony však definitivně zhasla při závěrečné power play domácích, kdy dokonal zkázu Hradce forvard Heřman. Lvi si díky vítězství 4:2 na zápasy zajistili účast ve finále druhé nejprestižnější soutěže v ČR.

HRADEC KRÁLOVÉ - ÚSTEČTÍ LVI 4:6



Třetiny: 1:0, 1:3, 2:3. Branky a nahrávky: 7. Hruška (Koudelka), 23. Polák (Moskal), 46. Hruška (Volráb, Koudelka), 50. Roubík (Kadlec) – 27. Pojkar (Němeček), 39. Macháček (Dragoun, Mikulík), 40. Janků (Heřman, Pazourek), 43. Pazourek (Heřman, Janků), 50. Mikulík (Dragoun), 60. Heřman (Dragoun). Rozhodčí: Jebavý, Jeřábek - Prchal, Padevět. Vyloučení: 4:9. Využití: 1:2. Diváci: 4123. Muž zápasu: Heřman. Konečný stav série: 2:4.



Ústí: Salfický - Kříž, Macháček, Klobouček, Zeman, Němeček, Pojkar, Gýna - Čaloun, Mikulík, Sklenička - Hovorka, Špirko, Procházka - Janků, Pazourek, Heřman - Dragoun, Havlíček, Šaffer - Pšurný. Trenér: Hořava.



Hradec: Koutský - Filip L., Karlíček, Burian, Hendrich, Lesák, Pazdera, Sláma - Fořt, Roubík, Kadlec - Hruška, Koudelka, Volráb - Nedorost, Filip M., Kubišta - Polák, Moskal, Suchý - Jindřich. Trenér: Pazourek.