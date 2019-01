Mladá Boleslav -Vstup do letošního ročníku Tipsport Cupu vyšel ústeckým prvoligovým hokejistům nad očekávání. Svěřenci trenéra Petra Rosola zdolali v odvetě baráže o extraligu Mladou Boleslav na jejím ledě 5:4.

Ústečtí prvoligoví hokejisté (v modrém) vstoupili do letošního ročníku Tipsport Cupu překvapivým vítězstvím 5:4 na ledě extraligové Mladé Boleslavi. | Foto: PPNA/Sergej Agopshuk

První dvacetiminutovka bojovného utkání patřila domácímu týmu. Už po šesti minutách hry překonal z otočky brankáře Orcta Daniel Boháč. Ve čtrnácté minutě se navíc po nádherné kombinaci prosadil střelou od modré Jaroslav Kasík a bylo to 2:0.



Hosté měli v první dvacetiminutovce z extraligového soupeře až přílišný respekt a Schwarz v domácí brance příliš práce neměl. Výjimkou byla pouze situace z 15. minuty, kdy kapituloval po střele beka Kříže v přesilové hře.



Vstřelená branka Ústecké Lvy nabudila a ve druhé třetině již byl k vidění vyrovnaný hokej.



Šanci na vyrovnání měli Severočeši v další početní výhodě, v ní ale sami inkasovali z hole Boháče. Gól v jejich síti však Ústečany ještě více nabudil a ti zaveleli k obratu. Nejprve se k levé tyčce prosadil Mikulík a pak domácí obraně postupně unikli Janků a Šaffer – 4:3.



Na tahu tak byli domácí. Ti po druhé přestávce na hosty vlétli jako uragán a po dvou minutách hry vyrovnal v přesilovce Bahenský. To už byl v domácí brance dorostenec Will, jenž nahradil boleslavskou jedničku Schwarze. Sedm minut si téměř nesáhl na puk a pak jej musel lovit z branky po trefě ústeckého mladíka Kloze.



Té předcházela velká šance Macha a dokonce tyčka domácího Čížka! Po inkasované brance se Boleslav vrhla do útoku, ale Orct všechny její šance vychytal.



I díky němu Ústečtí Lvi dobyli Mladou Boleslav a v letním Tipsport Cupu si na konto připsali první body.

BK Mladá Boleslav - HC Slovan Ústečtí Lvi 4:5 (2:1, 1:3, 1:1)



Branky a nahrávky: 6. Boháč (Štěrbák), 14. Kasík (Gajovský, Žabka), 28. Boháč (Bahenský), 42. Bahenský (Sýkora) – 16. O. Kříž (Janků, Alinč), 30. Mikulík (Klobouček, Pšurný), 34. Janků (Alinč, Gýna), 38. Šaffer (Alinč, Gýna), 47. Kloz (Čaloun, Pazourek). Rozhodčí: Smitka - Podrazil, Žídek. Vyloučení: 7:9, navíc Pšurný (ÚL) 10 min. os. trest. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1086.



Ústí: Orct – O. Kříž, Gýna, Vobořil, Zeman, Klobouček, Mizera, Novotný, Brož – Janků, Alinč, Šaffer – Čaloun, Pazourek, Kloz – P. Kříž, Mikulík, Pšurný – Dragoun, Vrtek, Přeučil. Trenér: Petr Rosol.



Zpracovali JAROSLAV BÍLEK, PAVEL PŘIBYL