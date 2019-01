Ústí nad Labem - Poprvé v letošní sezoně odcházeli ústečtí hokejoví fanoušci ze Zlatopramen Areny s hřejivým pocitem na srdci.

Jejich hrdinové v domácím prostředí porazili v repríze loňského semifinále celek z Hradce Králové 2:0 a nechali tak zapomenout na předchozí domácí nezdary v duelech s Kadaní a Třebíčí, ve kterých vždy ztratili po jednom bodu.



O osudu pohledné hokejové bitvy, ve které se útoky přelévaly ze strany na stranu, rozhodla formace veteránů. Trenér Ústečanů Petr Rosol složil proti „Energetikům“ útok, jehož hráčům bylo dohromady 112 let!



Zkušení střelci přesto neměli problém překonat hradeckou obrannou hráz v čele s brankářem Luňákem. O první branku se krátce před polovinou prvního dějství postaral Pavel Janků, když ho přihrávkou do prázdné brány vybídl ke skórování obránce Zeman.



Na další gól se ve Zlatopramen Areně čekalo do 34. minuty. V té se druhá formace Lvů prosadila znovu. Zkušený mazák Janků našel Alinče a ten zblízka, k radosti domácích příznivců, neměl problém zakončit.



Do třetí dvacetiminutovky vstoupili ústečtí hráči s cílem své vítězství navýšit, šance Mikulíka ani Alinče se však díky skvěle chytajícímu Luňákovi neujaly.



V 52. minutě mohl na rozdíl jediné branky snížit hradecký Jan Hruška, jeho pokus ale skončil těsně vedle pravé tyče Salfického svatyně. V závěru klání už si Lvi vítězství pohlídali a mohli se tak radovat z dalších bodů do tabulky prvoligové soutěže.



1. liga: Ústečtí Lvi - Hradec Králové 2:0