Ústí nad Labem – Ani osobnost Jana Čalouna nepomohla hokejbalistům Elby k pokoření regionálního rivala z Mostu v utkání 5. kola Českého poháru.

Jan Čaloun na tiskové konferenci. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Pento se nenechalo nasazením žolíka vyvést z míry, zvítězilo 5:1 a s přehledem si zajistilo postup mezi posledních osm týmů v soutěži.



I přes vyřazení si kouč Ústí Jaroslav Pavlík přítomnost olympijského vítěze z Nagana pochvaloval.



„Honza, než začal hrát hokej, patřil v devadesátých letech k nejlepším hokejbalistům světa. Je přínosem nejen herním. V rukou to pořád má a bezproblémovým charakterem a neustálým povzbuzováním táhne tým i v kabině. “



Mostecký lodivod Oldřich Obrtlík Čalouna dobře zná a proto ho jeho herní dovednosti nepřikvapily.



„Honzu jsem trénoval v jeho 17 letech ve starším dorostu v Litvínově. Individuálně je na tom stále dobře, ale čekal jsem od něj víc, hlavně v přesilovkách. Hokejbal je o běhání a to nikdy nebyla jeho silná stránka, navíc už má svůj věk. Neříkám ale, že pro Ústí nebude přínosem," nechal se slyšet.



Pohárové derby, které se hrálo týden před restartem extraligy, měl mostecký favorit pod kontrolou. „Hráli jsme zodpovědně, dobře chytal brankář Brém. Vyhráli jsme zaslouženě,“ pokyvoval hlavou Obrtlík.



„Naším dalším soupeřem v poháru i v extralize bude osudová Plzeň, což je těžký soupeř. Věřím, že jí v sobotu připravíme první porážku a posuneme se na třetí místo, které nám dává dobrou výchozí pozici pro play off.“



To Ústečané mají jiné starosti. V posledních sedmi zápasech se budou snažit uhájit osmou postupovou příčku. „Hráči se budou muset o play off poprat a my jim věříme. Velkým přínosem bude Honza Čaloun,“ očekává Pavlík.

Otázky pro Jana Čalouna



Vzpomenete si, kdy jste si naposledy zahrál hokejbal na vrcholné úrovni?

No, to už bude asi patnáct let. V 95 jsem odcházel z Litvínova do Ameriky, takže někdy kolem toho roku to bude.



Za tu dobu se hokejbal dost změnil…

Hodně se to změnilo, hodně. Je to o běhání a ne moc o technice. Často dochází k fyzickým kontaktům, je málo prostoru a času udělat něco s míčkem. Je to na profesionální úrovni. Už jen ta předzápasová rozcvička… dřív jsme se sešli deset minut před zápasem a šli jsme na to (smích).



Jak jste se dostal do ústecké Elby?

Znám kluky jako je Jindra Hosinger, Honza Štěpánek nebo Cerman, se kterými jsem tenkrát hrával. S Rakem, který teď Elbu trénuje, jsme byli v Ústí průkopníky. Oni mi nabídli, abych šel za ně hrát. Akorát jsem se musel vzdát Coma Teamu (klub z první okresní ligy – pozn. red.).



Všichni si od vás hodně slibují…

ZPRACOVALI Pavel Mikeš a Filip Kadeřábek