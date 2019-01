Ústí nad labem - Bývalá reprezentační jednička Milan Hnilička gólmany Ústí a Chomutova dobře zná.

Gólman Milan Hnilička na tréninku Slavie. | Foto: Deník/Jiří Koťátko

Kdo má podle něj lepší dvojici na klíčovém postu? Mistr světa a olympijský medailista má jasno: „Líp je na tom Ústí.“

Podle Hniličky je lepší mít starší brankáře. A to Ústí má. Považte sami. Salfickému je 37 let, Orct je ještě o dva roky starší. Oba jsou to medailisté z mistrovství světa.

„Dobře je znám. Mají vynikající minulost a schopnost v důležitých okamžicích podržet mužstvo. V tom má Ústí výhodu.“

V porovnání s Orctem a Salfickým chomutovským mladíkům ještě teče mléko po bradě. Chábera má 26, Hanuljak 25. „Oni zase budou mít motivaci vytáhnout se a ukázat,“ tuší litoměřický rodák.

Nevsadil by si však, že pardály trumfnou. Lvi by mohli opanovat finále právě díky zkušenostem svých maskovaných mužů.

„Věk brankářů je důležitý faktor a v tomto ohledu věřím, že uspěje Ústí.

Salfický s Orctem podávají stabilní výkony, ti nepropadnou, spíš bude záležet na tom, jak budou hrát hráči před nimi,“ domnívá se šestatřicetiletý gólman.

Zpracoval Pavel Mikeš