Ústí nad Labem – Fraška! Takový výsledek si fanoušci Ústeckých Lvů nepředstavovali ani v nejděsivějších snech.

V přípravném utkání Ústeckých Lvů s Kladnem došlo i na několik šarvátek. Na snímku se perou ústecký Němeček (vlevo) s Kotrlou. | Foto: DENÍK/Josef Procházka

Jejich tým, který se již několik let marně pokouší o návrat do extraligové společnosti, v prvním přípravném utkání před startem sezony naprosto selhal a z ledu Kladna si na sever Čech přivezl ostudnou porážku 0:6. „Hoši, je na čase vystřízlivět,“ objevilo se na diskuzním fóru Slovanu.

Fanoušci zkrátka mají jasno. Pokud jejich miláčkové budou pokračovat v podobných výkonech, mohou si o postupu mezi extraligovou smetánku nechat zdát.

„Samozřejmě to herně nebylo úplně optimální, ale byl to první zápas. Loni jsme taky na Kladně inkasovali šest gólů, i když jsme jich také šest dali,“ nechal se slyšet kouč Slovanu Petr Rosol, podle jehož slov se na týmu podepsal fakt, že je v plné přípravě.

Už dnes si mohou ústečtí hokejisté na domácím ledě spravit náladu, v 18 hodin vyzvou na souboj celek Vrchlabí. „Hlavně nesmíme dostávat tolik gólů a také už musíme nějaké dát,“ má jasno kouč.

Podle jeho slov dojde i na změny v sestavě. „Určitě to ale nebude z výkonnostních důvodů. Máme široký kádr, takže musíme dát prostor i ostatním hráčům,“ vysvětlil kormidelník ústeckých hokejistů a na závěr dodal: „Samozřejmě nemůžu ten první zápas hodnotit nijak kladně, na druhou stranu to byla vůbec první herní prověrka, takže nemá cenu z toho vyvozovat nějaké závěry.“

Janků: Zápas nám ukázal nedostatky



Ústí nad Labem – Na první přípravný zápas letošní sezony nebudou ústečtí hokejisté vzpomínat v dobrém, na ledě Kladna prohráli vysoko 0:6. Kdyby přitom zkušený útočník Pavel Janků proměnil své šance, mohlo utkání dopadnout úplně jinak. „To se prostě v hokeji někdy stává, nesmíme z toho dělat vědu,“ říká sám Janků.



Pavle, prohráli jste 0:6, dá se najít vůbec něco pozitivního?

Určitě, zápas splnil účel a ukázal nám naše nedostatky. Soupeř byl lepší, důraznější a vyhrál zaslouženě. I my jsme měli šance, bohužel jsme je ale neproměnili. Síly nám nedošly, ale asi jsme v závěru ztratili koncentraci.



Vy sám jste měl hned několik šancí, dokonce jste jel sám na brankáře. Co tomu chybělo?

Asi půl metru (smích), ale to se někdy stává. V útoku jsme zklamali, ale věřím, že v příštích zápasech už to bude lepší.



Příští utkání sehrajete už ve čtvrtek s Vrchlabím. Co všechno v něm musíte změnit?

Musíme hrát důrazněji, zlepšit obranu a hlavně dát nějaké góly. Na tréninku jsme si to rozebrali a vyříkali. Do začátku soutěže je ještě dost času. Věřím, že se zlepšíme.