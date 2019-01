Ústí nad Labem – Další zvučné jméno se v příští sezoně objeví na soupisce ústeckých prvoligových hokejistů. Vedení Lvů přivedlo do týmu na roční hostování z Českých Budějovic Lukáše Poživila.

Obránce Lukáš Poživil. | Foto: Deník/ Václav Pancer

Zkušený obránce, který má na kontě již 377 startů v nejvyšší soutěži nepřichází do úplně neznámého prostředí, na severu Čech strávil v dresu Litvínova sedm sezon.

Jak se vaše angažmá v Ústí seběhlo?

Skončil jsem v Českých Budějovicích a nastoupil do přípravy Litvínova. Byl jsem i v Popradu a těšil se, že budu hrát KHL za Hradec Králové. Jenže to ztroskotalo. Pak přišla nabídka z Ústí a nakonec jsme se domluvili.

Ještě před časem jste snil o KHL, teď budete hrát 1. ligu. Není to paradox?

Samozřejmě mě mrzelo, že se Hradec do KHL nedostal, ale minulostí se nezabývám. Ústí je ambiciózní tým a jeho nabídka se mi líbila.

Měl jste i nějaké jiné nabídky?

Ano, bylo tam něco ze Slovenska, ale to pro mě nebylo tak zajímavé. Navíc jsem rodák z Litvínova a bydlím tam, takže je pro mě Ústí podstatně blíž.

Navíc tady určitě znáte spoustu hráčů, že?

Přesně tak. Kluky znám skoro všechny, dokonce i kouč Rosol mě v Litvínově dva roky trénoval.

Ústí se několik let marně pokouší dostat do extraligy. Věříte, že to letos vyjde?

Kdybych tomu nevěřil, tak bych do Ústí nešel. Je tady silný tým a parta je skvělá.