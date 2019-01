Písek – Exústecký hokejový forvard Michal Dragoun se zabydluje v kádru nováčka 1.ligy z Písku. Jak v exkluzivním rozhovoru pro Deník přiznal, přestup ze severu Čech ho zaskočil, přesto ho bere pozitivně.

Michal Dragoun se už v ústeckém dresu neobjeví. Před časem přestoupil do kádru prvoligového nováčka z Písku. | Foto: DENÍK/David Taneček

„Hokejově mi to může hodně pomoci,“ přiznal útočník, který převážnou část své kariéry strávil v dresu pražské Sparty.

Michale, jak se vůbec váš přestup do Písku seběhl?

Vedení ústeckého klubu mi oznámilo, že už se mnou nepočítá a že přestupuji. Na začátku července jsem přitom v Ústí podepsal novou smlouvu, takže mě to popravdě docela zaskočilo.

V Písku už nějakou dobu trénujete, odehrál jste i přátelský zápas s Kadaní. Jak na vás působí zdejší tým?

Zatím jsem tady necelý týden, takže nemůžu říkat, jestli jsem zapadl do party. Je tady spousta nových kluků, takže se mužstvo zatím buduje.

Už vám trenéři řekli, jaký bude mít nováček prvoligové soutěže v letošní sezoně cíl?

Ještě jsme se o tom s vedením ani s trenéry nebavili, ale je jasné, že cíle budou opačné než v Ústí. Určitě budeme chtít zachránit první ligu.

A už víte jakou úlohu budete mít v týmu vy osobně?

Ano, mluvil jsem o tom s trenérem Suchánkem krátce před svým příchodem. Měl bych hrát přesilovky a trávit hodně času na ledě. Měl bych plnit hlavní úlohu v útoku.

V Ústí jste v poslední době moc nehrál, určitě teď rád slyšíte, že se na vás bude spoléhat, že?

Jsem za to rád. Bude pro mě jedině dobře, když budu na ledě trávit více času než v Ústí. V první chvíli jsem byl z toho přestupu zaskočený, teď už to ale vidím pozitivně.

Přesto, hrával jste za Spartu či Litvínov. Není Písek ústupem ze slávy?

Na jednu stranu to možná je krok zpátky, ale vždycky jsem hrál třetí nebo čtvrtou lajnu. Teď si vyzkouším jinou úlohu. Hokejově mi může hodně pomoci, že na mě trenér Suchánek bude spoléhat. Beru to tak, že mi to může pomoci do další hokejové kariéry.

Jak se těšíte na zápasy proti Ústeckým Lvům?

Těším, ale pořád mám v Ústí kamarády. Asi budu trochu nervóznější, ale určitě je budu chtít porazit (smích).