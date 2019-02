Ústí nad Labem – Domácí výhrou nad Havlíčkovým Brodem vstoupili ústečtí hokejisté do nadstavbové části prvoligové soutěže. Základní stavební kámen k vítězství 4:2 položili Severočeši už v prvním dějství, které vyhráli rozdílem třídy 3:0.

První šanci si ve Zlatopramen Aréně vytvořili hosté. Už v první minutě jeli dva na jednoho, ale zkušený domácí gólman Orct střelu Němce vyrazil.



Družina trenéra Rosola se oklepala až v polovině úvodní třetiny, ale stálo to za to! Své šance nejprve spálili Šagát s Handlovským, Pajič už se ale o chvíli později nemýlil. Šikovný forvard si vybruslil do mezikruží a střelou do šibenice nedal Nerudovi v brance soupeře nejmenší nárok.

Druhý gól přidali ústečtí hokejisté v 15. minutě. Holomek našel před brankou zcela osamoceného Hanzla a ten uklidil puk pod víko Nerudovy svatyně. Když pak o dvě minuty později navýšil náskok Lvů povedenou tečí Šagát, byli hosté zralí na ručník.

Přehlídka nevyužitých gólových příležitostí byla k vidění po přestávce. Na hostujícím brankáři si vylámala zuby většina hráčů Slovanu, i proto svítilo na světelné tabuli skóre 3:0.

Začátek třetího dějství domácí hokejisté prospali.



Rebelové se ve 44. minutě díky trefě Meidla vrátili do zápasu a ještě než dvacítka jejich příznivců doskandovala pokřik „ještě jeden, ještě jeden“ byl vytoužený druhý gól na světě. Už po 21 vteřinách hry totiž snížil na rozdíl jediné branky Pavlík a trenér Rosol tak musel svolat „své ovečky“ k oddechovému času.

Ten ale Lvům moc nepomohl, hosté se dál tlačili do šancí a v 51. minutě je od vyrovnání dělila horní tyč Orctovy branky. Další drama už ale Severočeši nedopustili, utkání nakonec dovedli k výhře a díky zaváhání lídra z Chomutova, který na domácím ledě nestačil na Znojemské Orly a prohrál 1:3, se navíc vrátili do čela tabulky. V té mají nyní na úhlavního nepřítele, se kterým změří síly už ve středu, dva body náskok.

Ústečtí Lvi – Havlíčkův Brod 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)



Branky a nahrávky: 11. Pajič (Gureň), 15. R. Hanzl (Holomek), 17. Šagát (Mikulík, Klobouček), 60. Diviš (Klobouček, Šagát) – 44. V. Meidl (Holec), 45. Pavlík (Zohorna). Rozhodčí: Jiří Dvořák – Šperl, Flégl. Vyloučení: 4:7, navíc Hampl (ÚL) 10 min. os. trest. Bez využití. Diváci: 2505.



Ústečtí Lvi: Orct – Němeček, Pojkar, Klobouček, Holomek, P. Hořava, Gureň – Čurilla, Alinč, Ludvík – Šagát, Mikulík, Diviš – Kloz, R. Hanzl, Handlovský – Janků, Pajič, Hampl. Trenér: Rosol.



H. Brod: Neruda – Soldán, Vošmik, Morava, Sova, Pavlík, Krejčík, Zítka – Holec, Němec, V. Meidl – Zohorna, Knotek, Rytnauer – Švaňhal, Zábranský, Fiedler – Hadrava, Stromko, Milfait. Trenér: Novák.