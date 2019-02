Derby je tady! Lvi vyzvou rivala z Chomutova

Ústí nad Labem – A je to tady! Severočeské derby dvou nesmiřitelných rivalů je znovu na scéně. Ústečtí Lvi v sobotu ve svém svatostánku přivítají soupeře z Chomutova a fanoušci se mají na co těšit. Kromě parádního hokeje totiž budou k vidění i emoce a šarvátky, zkrátka vše, co k derby úhlavních nepřátel patří.

Už dvakrát v letošní prvoligové sezoně dokázali ústečtí hokejisté porazit odvěkého rivala z Chomutova. V sobotu se oba soupeři střetnou ve Zlatopramen Aréně znovu. | Foto: Deník/ Jan Vraný

„Na derby se všichni těšíme a myslím si, že pro diváky to bude hodně zajímavý zápas,“ nechal se slyšet trenér Ústečanů Petr Rosol. Jeho tým má v posledních zápasech dobrou formu, když dokázal dvakrát v řadě zvítězit na ledech soupeřů (Beroun 6:2, Havlíčkův Brod 3:1). A teď si lví smečka brousí zuby i na rivala z Chomutova. „Chceme vyhrát. Ten zápas může hodně napovědět o tom, kdo půjde do play off z prvního místa,“ uvědomuje si před čtvrtou letošní vzájemnou bitvou kormidelník Slovanu. Lepší bilanci ze vzájemných soubojů mají letos právě Lvi. Dvakrát se radovali z výhry 5:4 v prodloužení, avšak naposledy v Chomutově prohráli 2:3. A právě tuto porážku by hokejisté Slovanu před domácím publikem rádi odčinili. „Na zápas jsme se připravovali stejně jako na každý jiný. Je jedno, jestli proti vám stojí Chomutov nebo Beroun, vždy do toho musíte jít naplno,“ říká Rosol a zároveň prozrazuje s jakou taktikou vyjedou jeho svěřenci na ledovou plochu. „Musíme je dostat pod tlak, aby chybovali,“ má jasno trenér. K dispozici nebude mít ani tentokrát kompletní kádr. „Chybět nám budou dlouhodobě zranění Pazourek, Pojkar, Zeman a Kanko,“ říká. Právě forvarda Kanka je před možná klíčovou bitvou nadstavbové části prvoligové soutěže velká škoda. Právě on totiž patří mezi hráče, kteří se v případě šarvátek nebojí rozdávat rány. A těch se dá očekávat požehnaně! V brance Lvů se tentokrát představí zkušený gólman Zdeněk Orct, který odchytal všechny tři předchozí vzájemné duely. Derby nesmiřitelných odstartuje ve Zlatopramen Aréně v 17 hodin. A každý, kdo fandí hokeji, by si tuto show neměl nechat ujít.

Autor: Pavel Přibyl