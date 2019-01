Ústí nad Labem - Hned v prvním přípravném utkání letošní sezony zazářila jeho hvězda naplno. Obávaný kanonýr Ústeckých Lvů Rok Pajič vstřelil soupeři z Benátek nad Jizerou dvě branky.

Na kanonýra Roka Pajiče se v Ústí v posledních letech hodně spoléhají. | Foto: DENÍK/ Jan Jelínek

Na jednu navíc přihrál a jasně dokázal, že se na něj trenér Petr Rosol bude moci spoléhat i v nové sezoně.

V prvním přípravném střetnutí jste remizovali s Benátkami 4:4. Jak byste utkání zhodnotil?

Začali jsme docela dobře a vytvořili jsme i hodně šancí, ale bohužel jsme všechno stříleli vedle. Pak jsme udělali dvě chyby a prohrávali 0:2. Naštěstí jsme to ale dotáhli a nakonec remizovali.

Dostali jste čtyři branky od Benátek, není to hodně?

To je. Myslím, že směrem dopředu to nebylo špatné, ale vzadu jsme dělali moc chyb. Na tréninku na tom ještě musíme zapracovat, a v dalších zápasech to zlepšit, abychom na začátku soutěže takové chyby nedělali.

V utkání jste zaznamenal dvě branky, jak byste zhodnotil svůj výkon?

Jsem spokojený a možná mi to i trochu psychicky pomůže, ale je to příprava a nedá se z toho nic usuzovat. Celá naše lajna hrála docela dobře, i když směrem dozadu jsme nějaké chyby udělali.

Spolupráce s Boháčem a talentovaným Kapičkou vám tedy sedí?

Vypadá to, že by to mohlo fungovat. U prvního gólu mě Boháč hezky viděl a druhý jsme dali v přesilovce, kterou jsme sehráli dobře, přestože jsme zatím přesilovky netrénovali. Třetí branku pak dával Kapička.

Takže už Lvi našli svou údernou formaci pro příští sezonu?

Na to je příliš brzo, byl to první zápas a sezona bude dlouhá. Uvidíme.

Mladík Michal Kapička nastřílel v loňské sezoně v dresu druholigového Jablonce 44 gólů…

Já jsem s ním hrál už v juniorech v Liberci, nastupovali jsme v jedné lajně, takže se známe. První ligu ještě nehrál, ale je to opravdu střelec.

To jste vy také, v Ústí se na vás a vaše body již několik let spoléhá. Kolik gólů byste chtěl dát letos?

Hlavně více než loni, kdy sem jich i s play off nastřílel třiadvacet. Před každou sezonou si dávám osobní cíl, za kterým jdu a který chci splnit. Ten letošní si ale nechám pro sebe (smích).