Ústí nad Labem – Čtvrté vítězství v řadě si na své prvoligové konto připsali ústečtí hokejisté. Tým kouče Petra Rosola potvrdil na domácím ledě roli favorita, celek Olomouce porazil 4:1 a nadále zůstává na prvním místě v tabulce.

„Do zápasu jsme bohužel nenastoupili úplně koncentrovaní a prvních osm minut nebylo optimálních. Od té doby, kdy dal Jarda Roubík gól na 1:1, jsme ale začali hrát výborně a měli jsme celý zápas pod kontrolou,“ nechal se slyšet trenér Slovanu Petr Rosol.



Pozornost fanoušků ve Zlatopramen Aréně se od začátku upínala na olympijského vítěze z Nagana Jiřího Dopitu, který do utkání nastoupil v dresu hostujících Kohoutů. Legenda českého hokeje byla i u první branky, když už ve 4. minutě našla v přesilovce parťáka Kucharczyka, který poslal Hanáky do vedení.



Na vyrovnání se ale nečekalo dlouho. Už v 8. minutě rozjásal fanoušky Roubík a v čase 12:41 poslal Slovan do vedení Lev. Aby toho nebylo málo, už po 50 vteřinách hry přidal třetí gól domácích Ludvík a vyhnal tak brankáře Žigárdyho na střídačku.



„Olomouc do zápasu vletěla a my jsme byli trochu překvapení. Naštěstí se nám podařilo brzy vyrovnat, což bylo důležité. Díky důrazu před bránou jsme pak přidali ještě dva góly a ty rozhodly,“ řekl střelec první branky Lvů Jaroslav Roubík.



Náhradní brankář Olomouce Kašík se měl ve druhém dějství co ohánět, Lvi se dál tlačili před hostující svatyni, své šance však nedokázali proměňovat. Další branky se příznivci Slovanu dočkali až ve třetím dějství. Ve 47. minutě napřáhl v přesilové hře na modré čáře Poživil a jeho dělovka skončila v síti.



Domácí poté přidali i pátý gól, ten však sudí neuznal a za protesty udělil domácímu Pazourkovi desetiminutový osobní trest. Radost z vítězství už tím ale Severočechům nezkazil. „Rozhodčí říkal, že tam bylo bránění ve hře. Já tu situaci neviděl, takže se musím podívat na video, jestli je to pravda,“ dodal Rosol.

Ústečtí Lvi - Olomouc 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)



Branky a nahrávky: 8. Roubík (Šagát, Klobouček), 13. Lev (Pazourek), 14. Ludvík (Alinč, Roubík), 47. Poživil (Hořava, Alinč) – 4. Kucharczyk (Dopita, Selingr). Rozhodčí: Pavlovič – Jílek, Šperl. Vyloučení: 7:8, navíc Pazourek (ÚL) 10 minut os. trest. Využití: 1:1. Diváci: 1822. Třetiny: 3:1, 0:0, 1:0.



Ústečtí Lvi: Orct – L. Poživil, P. Hořava, Klobouček, Zeman, Gureň, Vobořil, Pavlík, Sklenička – Třetina, Alinč, Pazourek – Šagát, Roubík, Ludvík – R. Kovář, Pajič, Daniel Boháč – Lev, Rod, Hampl. Trenér: Rosol.



Olomouc: Žigárdy (14. Kašík) – Lhotský, Kotvan, Bartoň, Ondrušek, Staněk, Mikel, Nedbálek – Kucharczyk, Dopita, Selingr – Pekr, Řípa, Šlehař – M. Pšurný, Haas, Kolouch – M. Hlinka. Trenér: Fiala.